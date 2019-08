È terminata 3-3 la partita all'Olimpico tra Roma e Genoa (LIVEBLOG). Una partita ricca di gol ed emozioni che ha visto i giallorossi andare per tre volte in vantaggio con due bellissimi gol di Under e Dzeko e una punizione di Kolarov. La Roma, però, si fa sempre recuperare dalla squadra dell’ex Andreazzoli (Vincono Atalanta, Brescia, Lazio e Torino. Pari Verona-Bologna: gol e highlights - LE NUOVE REGOLE - LE 10 COSE DA SAPERE SUL CAMPIONATO).

Primo tempo ricco di emozioni

Fonseca per l’esordio in campionato schiera Kluivert al posto dell'infortunato Perotti, mentre Pau Lopez è l'unico nuovo acquisto giallorosso in campo. Andreazzoli sceglie invece per l’attacco il duo di giovanissimi Pinamonti-Kouamé. I giallorossi passano in vantaggio al 6' con Under: bellissima la rete del turco che avanza fino all'area, punta e salta due difensori e piazza la sfera alle spalle del portiere. Passano due minuti e Under va molto vicino al raddoppio: il suo tiro esce di un soffio. Al 16' arriva il pareggio del Genoa: palla lunga in mezzo all'area e sponda arretrata per Pinamonti ​che controlla e tira di mancino sotto la traversa. Al 30' la Roma torna avanti con Dzeko, che dopo un tunnel a Zapata​, rientra sul destro e batte il portiere. Passano 13 minuti e gli ospiti ritrovano il pari: il capitano del Genoa Criscito trasforma un calcio di rigore (TUTTI GLI ALLENATORI DELLA NUOVA STAGIONE - LE MAGLIE UFFICIALI - IL CALENDARIO COMPLETO).

Secondo tempo

La ripresa si apre con la Roma che si riporta in vantaggio al 49', con una splendida punizione di Kolarov da circa 25 metri. La palla sbatte sulla traversa e si infila in rete e l'arbitro convalida dopo il supporto della goal line technology. Al 70' ci pensa Kouamè a riportare la situazione in parità: dopo un lancio sulla destra e un cross in mezzo, l'attaccante - tutto solo in area- colpisce la palla di testa in tuffo (LA VITTORIA DELLA JUVE ALL’ESORDIO A PARMA - IL NAPOLI ESPUGNA FIRENZE - IL MILAN SCONFITTO A UDINE).

Tutti i gol della prima giornata