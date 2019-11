In attesa dei nuovi appuntamenti con la famiglia Kardashian , in onda dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 , scopriamo insieme l'ultima disavventura capitata alla moglie di Kanye West .

Kimberly Noel, questo il suo nome all'anagrafe, è una delle celebrity più ammirate, discusse e seguite dal pubblico di tutto il mondo.

Non passa giorno senza che una notizia sulla moglie di Kanye West conquisti i principali media internazionali, ad esempio in queste ore Kim Kardashian sta facendo discutere per il video postato sul suo profilo Instagram.

Kardashian: la famiglia più seguita al mondo

Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie e Kris sono tra le star più popolari a livello internazionale grazie anche a profili Instagram che vantano decine di milioni di follower che ogni giorno seguono le loro vite tra servizi fotografici, eventi mondani, impegni lavorativi e momenti di relax in famiglia.

Nei giorni scorsi Kylie ha conquistato il web con il costume di Halloween (qui potete trovare tutti i costumi più incredibili delle star per la notte del 31 ottobre) dedicato a Madonna e con la maschera della figlia Stormie che ha indossato un abito ispirato all’outfit sfoggiato dalla madre in occasione del MET GALA 2019.

Kim Kardashian: il video della tarantola

In queste ore la moglie del rapper di “Stronger” (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi della modella) sta facendo parlare, come riportato anche dal Daily Mail, per il video postato sul suo profilo Instagram che ha recentemente raggiunto oltre 150.000.000 di follower.

La modella ha registrato un filmato di pochi secondi tramite il quale ha mostrato la tarantola ritrovata in casa. Tuttavia, questa non è la prima volta che Kim si imbatte in un evento del genere, infatti nei mesi scorsi l’imprenditrice e influencer aveva già parlato della presenza di alcuni ragni all’interno dell'abitazione. Kim Kardashian ha commentato il video con una brevissima didascalia: “Questo è quello che è successo oggi”.