Kylie Jenner: la più giovane miliardaria al mondo

Kylie Jenner, classe 1997, è la più piccola della famiglia. La modella, influencer, stilista e imprenditrice rappresenta una delle personalità più influenti al mondo, non è infatti un caso che il suo profilo Instagram vanti oltre centoquarantanove milioni di follower che la rendono una delle donne più seguite sul social network, dietro soltanto ad Ariana Grande, Selena Gomez e la sorella Kim (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi della modella).

L’esplosione mediatica di Kylie avviene intorno al 2014 quando la sua popolarità inizia a crescere sempre di più fino a essere letta da Forbes come la miliardaria più giovane di sempre a soli ventuno anni superando addirittura anche Mark Zuckerberg.

I record imprenditoriali della ragazza non si sono mai fermati, infatti pochi mesi fa la rivista americana ha annunciato la sua presenza nella lista delle celebrity più pagate al mondo nel 2019.

Kylie Jenner: il lancio di “Kardashian Kloset”

Nei giorni scorsi Kylie ha lanciato un nuovo progetto insieme alle sorelle e alla madre, ovvero “Kardashian Kloset”, uno store online in cui poter acquistare gli abiti firmati e utilizzati dalla famiglia Kardashian, inutile sottolineare il grande entusiasmo da parte dei fan.

Kylie Jenner: la foto in bikini

Nelle ultime ore Kylie Jenner è tornata al centro dei media per una foto in bikini che ha fatto il giro del web. Infatti la ragazza ha postato uno scatto che in pochissimi tempo ha ottenuto più di otto milioni di like e oltre 70.000 commenti. La foto vede protagonista la ragazza in un momento di relax in piscina.