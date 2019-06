I migliori film di Selena Gomez

Una carriera cominciata da bambina nelle serie televisive Disney, diversi dischi d’oro ricevuti come cantante, una quindicina di film all’attivo e anche la nomina di ambasciatrice Unicef: a soli 27 anni Selena Gomez ha già una carriera di tutto rispetto.

L’attrice e cantante americana ha anche prestato la voce come doppiatrice a diversi personaggi d’animazione, inoltre, nel 2013 è stata inserita dalla rivista Maxim tra le 100 donne più sexy del mondo. Selena Gomez è tra i protagonisti dell’ultimo film di Jim Jarmusch, “I morti non muoiono”, nelle sale italiane dal 13 giugno 2019. Ripercorriamo la carriera dell’attrice attraverso i suoi migliori film:

Monte Carlo (2011)

Nel 2011 Selena è protagonista, insieme a Katie Cassidy e Leighton Meester, di “Monte Carlo” di Thomas Bezucha. Un film che vede Nicole Kidman come produttrice e Forest Whitaker come produttore esecutivo. La storia è quella di tre ragazze di umili origini che riescono a coronare il proprio sogno di andare a Parigi. Per una serie di equivoci, una di loro viene scambiata per una ricca ereditiera e le tre ragazze vivono una favola… fino a quando non salta fuori la vera ereditiera, interpretata sempre da Selena Gomez. Pur essendo destinato a un pubblico di giovanissimi, Selena riesce ad emergere e a farsi notare come una delle attrici emergenti più interessanti.

Another Cinderella Story (2008)

Precedentemente, l’attrice aveva interpretato, a soli 16 anni, “Another Cinderella story”, una commedia romantica ispirata alla storia di Cenerentola. Sequel di “A Cinderella story” e prequel di “A Cinderella story: once upon a song”, il film era stato pensato solo per l’home video, ma il successo tra i giovanissimi fu tale che venne trasmesso anche sulla rete televisiva ABC. Selena è Mary Santiago, una giovane orfana che viene adottata da Dominique, vecchia cantante con due figlie molto antipatiche. Una rivisitazione in chiave moderna della favola di Cenerentola che fa capire al pubblico di trovarsi di fronte alla nascita di una piccola star.

I maghi di Waverly: The Movie (2009)

Sulla scia del successo di “Another Cinderella Story”, Selena Gomez viene scritturata per il film tv trasmesso in esclusiva su Disney Channel “I maghi di Waverly: the Movie”, ispirato a una serie tv molto seguita. Con oltre 11 milioni di telespettatori alla sua prima messa in onda, il film si classificò al secondo posto dei programmi più visti di tutti i tempi sul canale, dietro a “High School Musical 2”. La Gomez incise anche alcuni brani della colonna sonora e prese parte anche al sequel del film “Il ritorno dei maghi – Alex vs. Alex”, ambientato in Italia.

Ramona e Beezus (2010)

Lasciandosi alle spalle i film per adolescenti, Selena si avventura nel suo primo lungometraggio per il grande schermo, “Ramona e Beezus” di Elizabeth Allen, ispirato a una fortunata serie per ragazzi degli anni ‘50. La storia è quella di due sorelle, Beatrice detta Beezus (la Gomez) e Ramona Quimby (Joey King). La piccola Ramona ha una fervida immaginazione che le sarà di grande aiuto quando il padre perderà il lavoro. Anche per questa pellicola, Selena Gomez incise una canzone della colonna sonora insieme ai The Scene, “Live Like There’s No Tomorrow”, poi inclusa nel suo secondo album “A Year Without Rain”.

La grande scommessa (2015)

Pur non essendo la protagonista, Selena Gomez è anche nel cast (nel ruolo di se stessa) de “La grande scommessa” di Adam McKay. I protagonisti sono Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt e il film ricostruisce gli avvenimenti che hanno portato al crollo della borsa di New York nel 2008. Premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale a fronte di 5 candidature.