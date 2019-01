“Sono sempre le sfide che ti mostrano chi sei e cosa sei in grado di superare” scrive l’attrice e cantante sul social network, ringraziando i fan per esserle stati vicino in un momento difficile

Dopo oltre quattro mesi di silenzio, Selena Gomez è tornata su Instagram, con un messaggio di sfida e di speranza. “È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ma volevo augurare a tutti un felice anno nuovo e ringraziarvi per il vostro supporto e per il vostro affetto” ha scritto l’ex stellina Disney, in accompagnamento a una serie di foto in bianco e nero che la vedono protagonista: lei distesa sul prato con una semplice blusa bianca, lei che sorride guardando attraverso una lente d’ingrandimento, lei che si rilassa su un letto mezzo sfatto.

“Orgogliosa della persona che sono diventata”

“L’anno scorso è stato sicuramente un anno di riflessioni, di sfide e di crescita. Sono sempre le sfide che ti mostrano chi sei e cosa sei in grado di superare” continua l’attrice e cantante, ex storica della popstar canadese Justin Bieber, che sul social network delle fotografie conta oltre 144 milioni di seguaci. "Fidatevi di me, non è facile, ma sono orgogliosa della persona che sono diventata e attendo con ansia quello che il prossimo anno mi riserverà. Vi voglio bene”.

Il post precedente, che aveva fatto preoccupare i fan

Un messaggio di speranza, quindi, che si discosta in maniera netta da copy contenuto nel post precedente, in cui Gomez comunicava ai fan l'esigenza di prendersi una pausa dai social network per dedicarsi a se stessa. "Aggiornamento: mi sto prendendo una pausa dai social media. Ancora una volta. Per quanto io sia felice della voce che i social media danno a ciascuno di noi, sono ugualmente felice di poter fare un passo indietro e di poter vivere la mia vita presente nel momento in cui mi è stata data” scriveva allora l’ex interprete della serie per ragazzi I maghi di Waverly, prima di essere ricoverata in rehab dopo una serie di problemi di salute legati anche a un crollo emotivo. “Solo per un po' gentilezza e incoraggiamento! Ricorda solo questo: i commenti negativi possono ferire i sentimenti di qualcuno”.

I sorrisi con le amiche

Già nelle scorse settimane, in realtà, Gomez era comparsa negli scatti social di alcune amiche, Taylor Swift compresa: sulla neve, a cavallo, durante una serata al femminile. E i fan avevano iniziato a sperare in un suo ritorno «alla normalità», confermato oggi da quest’ultimo post Instagram pieno di speranza.