Justin Bieber si è sposato, l’annuncio con un post su Instagram

Justin Bieber e Hailey Baldwin sono sposati. La notizia dell’avvenuto matrimonio si era già diffusa, ma ora è arrivata la conferma ufficiale del cantante. Con un post su Instagram il musicista canadese ha raccontato di aver festeggiato il suo primo Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento, da uomo sposato.

L’augurio ai follower

Bieber ha augurato ai suoi circa 102 milioni di follower un felice giorno del ringraziamento raccontando che per lui è la prima volta da marito. Il cantante ha condiviso anche un pensiero personale sulla difficoltà di amare e sulla fede. In una foto con alcuni alberi innevati, la star ha scritto: “I rapporti interpersonali e l'amore non sono sempre facili, ma ci sto provando. Grazie Gesù per farmi vedere come. Ogni giorno imparo, provando ad essere come lui, un ragazzo paziente, gentile ed altruista. La strada è lunga”.

Il matrimonio segreto a New York

Justin e Hailey si sarebbero sposati in gran segreto due mesi fa davanti a un tribunale di New York, ma finora avevano sempre negato le nozze. Solo la scorsa settimana, in un commento ad un post sui social, Bieber aveva chiamato la Baldwin "mia moglie”, mentre la modella, 22enne e nipote dell'attore Alec Baldwin, ha cambiato il suo cognome in Hailey Bieber.