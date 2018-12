Justin Bieber ha sposato Hailey Baldwin, la conferma dai social

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati. Il cantante e la modella, dopo giorni di indiscrezioni, hanno confermato, a modo loro, sui social le nozze, celebrate in gran segreto. Bieber ha postato su Instagram un'immagine che lo ritrae accanto ad Hailey Baldwin. Il testo è chiaro: “My wife is awesome”, cioè: “Mia moglie è fantastica”. Lei ha cambiato il suo nome su Instagram in Hailey Bieber.

La "signora Bieber" cambia nome

Il matrimonio era nell'aria da mesi, da quando il cantante (che in passato ha avuto una lunga relazione con Selena Gomez) ha ufficializzato il fidanzamento con la nipote di Alec Baldwin con un post su Instagram a luglio 2018. A settembre invece, Hailey aveva smentito le voci di una cerimonia avvenuta a New York e attraverso i social aveva chiarito: "Capisco da dove arrivino le speculazioni, ma non mi sono ancora sposata". La data delle nozze non è stata confermata. Ma se le indiscrezioni circolate ultimamente sono corrette, i due si sarebbero giurati amore eterno già lo scorso 13 settembre.