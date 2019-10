La famiglia più famosa d’America e non solo, irrompe su Sky Uno , da lunedì 21 alle 18.45 (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. In attesa di scoprire tutto sulle sorelle Kardashian , conosciamo meglio chi le rese celebri, la loro madre e momager Kris .

Se conosciamo nome e peripezie di casa Kardashian-Jenner, la ragione è la loro "momager" Kris Jenner, la mamma tigre delle cinque sorelle K più uno, che ha puntato tutto sui suoi figli per far raggiungere loro il successo. A quanto pare sarebbe infatti Kris Jenner la vera ragione della fama dei Kardashian - Jenner, ex hostess, abile stratega dei media.

Tra i nomi dei produttori e dei protagonisti di Al passo con i Kardashian, il reality show in onda su E! che ha reso star planetari i Kardashian, c’è Kris, la momager più famosa degli States.

Dopo aver dato alla luce Kourtney, Khloe e Kim Kardashian insieme al primo marito Robert Kardashian (tra gli avvocati difensori di O.J. Simpson, ndr), Kris s'innamora di Bruce Jenner, oro nel decathlon ai giochi Olimpici di Montreal nel 1976. Il suo talento da manager nasce proprio grazie al suo secondo marito, l'allora Bruce Jenner.

Una volta sposati, Kris plasma la carriera sportiva di Bruce rendendolo un personaggio ispiratore, presenza fissa in tv, celebrity a tutti gli effetti. Tanto che, anni dopo, Bruce, così a suo agio coi media, dichiara in diretta televisiva di non essersi mai sentito uomo. Bruce Jenner diventa Caitlyn Jenner, orgogliosa transgender. Prima del coming out, dal matrimonio con Bruce sono nate altre due figlie, Kendall e Kylie Jenner, e se oggi l'una è top model richiestissima, presenza fissa sulle passerelle di tutto il mondo e volto di numerose campagna pubblicitarie, l'altra è l'ideatrice della linea cosmetica Kylie Cosmetics, di successo indiscusso. Milioni e milioni di dollari ruotano intorno a tutti e sei i suoi figli, perché lei, Kris Jenner, sarà anche criticabile per aver negato loro la privacy, ma è stata senza dubbio abilissima nel farlo. Il suo numero più riuscito è ovviamente Kim Kardashian, la prima a essersi messa nelle mani di mamma: 113 milioni di follower su Instagram, le linee beauty KKWbeauty e KKWfragrance, il suo libro di selfie Selfish, milioni e milioni di dollari e Kanye West come marito.

Anche Kourtney e Khloe non sono andate poi così male, a loro i 3 negozi di Dash a LA, NY e Miami e la linea di abbigliamento Kardashian Kids. E Rob Kardashian? L’nico figlio maschio della momager è stato capace di vendere le sue calze Arthur George da Macy's.

Insomma Kris Jenner ogni cosa che tocca diventa oro e per i suoi primi 60 anni di successi la momager ha speso 2 milioni di dollari per una festa in stile anni 20. 300 gli invitati. Nel 2011 pubblica la sua autobiografia Kris Jenner..and All Things Kardashian.

Da più di una settimana è attivo il sito kardashiankloset.com, in cui le sorelle e sorellastre più seguite sui social, mettono in vendita i loro abiti e accessori. Sarà anche questa un idea della momager Kris? Il portale di luxury resale è strutturato in tante sezioni, quante sono le componenti della famiglia che aderiscono al progetto. Aprendo l'armadio virtuale di Kris Jenner troviamo tra le tante proposte una pelliccia con cappuccio di Dennis Basso al prezzo di 5mila dollari e un trench di Sara Battaglia a 1.050 dollari, mentre il coat bianco di Max Mara Atelier (1.500 dollari) sembra aver già trovato una nuova proprietaria.

Curiosando tra gli abiti di Kim Kardashian West, si va dalla blusa nera di Roberto Cavalli (2.600 dollari), al dress fasciante di Balmain (1.800 dollari). Parecchi sono gli item "sold out" nella sezione di Kylie Jenner. Mentre sono ancora chiusi i guardaroba di Kourtney e Khloé Kardashian e un velo di mistero su Kendall Jenner, che al momento si limita solo a comparire nella homepage.

Molto importante da sapere è che chi compra non ha diritto a rimborsi, cambi o resi, quindi una volta fatta la propria scelta, non si torna indietro. Su ogni affare di famiglia c’è lo zampino di mamma Kris, donna d’affari brillante che ha indirizzato, ognuna delle figlie K, sulla strada giusta.