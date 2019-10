Il pubblico non sembra avere dubbi: la vincitrice della maschera di Halloween più originale dell’anno è Kylie Jenner , o meglio la sua piccola Stormie . In attesa di scoprire i costumi scelti dalle altre star di Hollywood , l’appuntamento da non perdere è con la famiglia Kardashian , in onda dal lunedì al venerdì, alle 18.45, su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 .

di Matteo Rossini

Ogni anno la festa di Halloween diventa l’occasione perfetta per sfoderare le maschere più incredibili mai viste, un esempio sono le star di Hollywood che da sempre amano sfidarsi a colpi di originalità e stravaganza.

In attesa dei nuovi imperdibili appuntamenti della famiglia Kardashian, in onda dal lunedì al venerdì, alle 18.45, su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455, scopriamo insieme il costume scelto da Kylie Jenner per la piccola Stormie.

Kylie Jenner: la piccola della famiglia Kardashian

Il 31 ottobre è una delle notti più attese da grandi e piccini. Nel corso degli anni abbiamo visto le star dello showbiz conquistare pagine di tabloid internazionali grazie ad outfit che hanno letteralmente stregato il pubblico (qui potete trovare tutti i costumi più incredibili delle star). Per quanto riguarda il 2019, al momento la vincitrice assoluta sembrerebbe essere Kylie Jenner, o meglio la figlia Stormie.

La modella e influencer, classe 1997, è uno dei volti più popolari e amati al mondo. Nonostante la giovanissima età, la più piccola della famiglia Kardashian (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi di Kim) è riuscita a imporsi come una vera e propria imprenditrice in grado di dominare il mercato, ad esempio uno dei suoi ultimi progetti è Kardashian Kloset, lo store online dove poter acquistare gli abiti della famiglia più seguita al mondo.

Kylie Jenner: il costume di Halloween della figlia Stormie

Nelle ultime ore Kylie Jenner è al centro dei media per la maschera di Halloween di sua figlia Stormie, nata nel febbraio del 2018 dall’amore con il rapper Travis Scott, classe 1991. Il costume scelto dalla modella per la piccola è niente di meno che l’outfit sfoggiato dalla stessa in occasione del MET Gala 2019.

La foto pubblicata da Kylie ha immediatamente fatto il giro del web ottenendo grandi apprezzamenti da parte pubblico cha sottolineato l’originalità e l’ironia della ragazza.

Al momento lo scatto Instagram conta oltre nove milioni di like e più di 92.000 commenti, numeri davvero da capogiro per una delle celebrity più popolari al mondo grazie a un profilo da 149.000.000 di follower, al quarto posto delle donne più seguite dopo Ariana Grande, Selena Gomez e la sorella Kim.