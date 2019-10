di Matteo Rossini

Il ritorno inaspettato di Selena Gomez ha sconvolto le classifiche di tutto il mondo. La giovanissima attrice, cantante e modella ha pubblicato la nuova bellissima ballad pop “Lose You To Love Me” che sembrerebbe raccontare la separazione dal suo ex fidanzato Justin Bieber, ora felicemente sposato con Hailey Baldwin.

Selena Gomez: il successo di “Lose You To Love Me”

La popstar, classe 1992, ha lanciato il brano distribuendo anche il video ufficiale che nel giro di poco tempo ha ottenuto un responso stratosferico, infatti al momento il filmato conta oltre ventuno milioni di visualizzazioni su YouTube, numeri davvero da capogiro.

Il video, girato completamente in bianco e nero, vede come unica protagonista Selena Gomez in un’ambientazione molto intima che mette in risalto le parole forti e taglienti del testo, questo un estratto: “You promised the world and I fell for it / I put you first and you adored it / You set fires to my forest / And you let it burn / Sang off key in my chorus / Cause it wasn’t yours / I saw the signs and I ignored it / Rose colored glasses all distorted / You set fire to my purpose / And I let it burn”. Al momento il brano si trova in cima alle chart di molti paesi in giro per il mondo.

“Lose You To Love Me” arriva dopo una serie di successi straordinari che hanno reso la cantante una delle principali protagoniste della musica pop, tra questi troviamo "Kill Em with Kindness”, "Same Old Love”, "Come & Get It" e "Bad Liar”.

Selena Gomez: la popolarità social

Parallelamente Selena Gomez è anche tra le star più influenti sui social, infatti il suo profilo Instagram è il quinto account più seguito al mondo grazie a ben 158.000.000 di follower, sopra di lei soltanto i profili di Instagram, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande e Dwayne Johnson, dopo di lei Kim Kardashian (qui tutte le foto più belle di ieri e di oggi della modella) e la sorella Kylie Jenner.

L’enorme popolarità di Selena Gomez su Instagram è visibile anche dagli ultimi post pubblicati, ad esempio infatti il video postato per il lancio del singolo ha ottenuto oltre dodici milioni di visualizzazioni e più di 100.000 commenti in circa ventiquattro ore.