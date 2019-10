"Questa canzone è stata ispirata da molte cose che sono successe nella mia vita da quando ho pubblicato il mio ultimo album. Ho pensato che fosse importante condividerle in musica, poiché so che la strada verso la scoperta di sé in genere passa attraverso le cicatrici nella propria vita. Voglio che le persone provino speranza e sappiano si possa uscirne più forti e con una versione migliore di se stessi". Con queste parole Selena Gomez ha presentato il nuovo singolo “Lose You To Love Me” e canzone principale del suo terzo album in studio in lavorazione. A 4 anni di distanza dalla sua ultima fatica discografica, l’artista ha lanciato un’anteprima di quello che sarà il nuovo album. Il brano “Lose You To Love Me” ha numerosi riferimento a Justin Bieber, ex di Selena Gomez e che si è sposato da poco con Hailey Baldwin. In particolare ci sono alcuni riferimenti all’ex come il verso “In two months you replaced us”, una frase che sembra proprio destinata a Justin Bieber. Infatti l’artista si è fidanzato e sposato proprio nello stesso arco di tempo.

Il video di “Lose You To Love Me”

“Lose You To Love Me” è accompagnata anche da un video che in pochissime ore è entrato nelle tendenze di Youtube. Con oltre 5 milioni di visualizzazioni, il video ha già battuto numerosi record e rischia di diventare uno dei più visti di tutta la carriera discografica di Selena Gomez. Nelle immagini appare la cantante in primo piano. Tutto il video è girato in bianco e nero e trasmette idealmente ciò che l’artista ha provato negli ultimi mesi. Inizialmente il suo volto sembra triste per l’addio al suo amore ma poi conclude sorridendo alla vita e a se stessa per essere riuscita a superare questo momento. Immagini che rispecchiano la frase scelta da Selena Gomez per presentare il brano. La clip è stata diretta Sophie Muller ed è stata realizzata interamente con un iPhone. La canzone è stata scritta dalla stessa cantante insieme all'amica e fidata collaboratrice Julia Michaels con Justin Tranter. La produzione è stata curata da Mattman & Robin e Finneas, quest'ultimo fratello di Billie Eilish, nonché co-autore delle sue canzoni.

Tutte le info sul nuovo album

L'ultimo album in studio di Selena Gomez è "Revival" uscito nel 2015. Sul nuovo progetto discografico ha rivelato il titolo di una delle sue canzoni preferite, che si intitolerà “Rare”: «È un bellissimo messaggio sulle ragazze che non si rendono conto di essere rare: non credo che alle ragazze venga detto abbastanza. Voglio che la canzone sia un manifesto per tutte loro!» La release non ha ancora una data ufficiale di rilascio. Sono stati tanti i singoli rilasciati negli ultimi mesi: “Bad Liar”, “Fetish”, “Wolves” (in collaborazione con il Dj Marshmello), “Flawless” e “Back to You”. Come dichiarato dalla stessa Selena Gomez, il nuovo album sarà molto più intimo dei precedenti, e si sarebbe focalizzato su “faccende personali”, le stesse che hanno spinto così avanti l’uscita del disco. Selena Gomez è di recente stata protagonista di un trapianto di rene, e negli ultimi anni si è ritrovata ad affrontare le complicazioni della malattia autoimmune che l’affligge, il lupus.