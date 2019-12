L'ansia cresce ogni minuto di più per i finalisti di Antonino Chef Academy, e sappiamo perchè: il sogno di entrare a fare parte della brigata di Villa Crespi, per lavorare fianco a fianco con lo chef e prof, è dietro l'angolo. E non c'è tempo per perdersi in chiacchiere, a contare saranno i fatti. I risultati delle prove che i giovani cuochi raggiungerenno, saranno definitivi, non si torna più indietro. La finale è vicina, o la va o la spacca: martedì 17 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, conosceremo il vincitore o la vincitrice di questa prima edizione di Antonino Chef Academy. Chi, tra Bartolini, Liu, Marzullo e Petito porterà a casa la vittoria? Difficile fare pronostici, il loro livello è altissimo e basta anche solo un dettaglio a ribaltare la situazione. In attesa di scoprire chi arriverà dritto a realizzare il proprio sogno, riscopriamo chi sono i concorrenti che sfideranno senza esclusione di colpi.

Nicole Bartolini

Nata a Faenza, Nicole Bartolini si avvicina alla cucina grazie alla famiglia. Tra i suoi cavalli di battaglia ci sono i risotti e in generale i primi piatti. Nella sua classifica degli ingredienti preferiti c’è il limone. il voto che si da come cuoca è un 6. Nel corso del programma ha dimostrato di essere sempre altezza della situazione, anche quando si è trattato di ricevere un feedback diverso dalle sue aspettitative ha reagito in maniera costruttiva. La sua rivalità con Marzullo aggiunge "gusto" alla competizione, spesso i due concorrenti si sono ritrovati a parimerito, tra i primi della classe. Staremo a vedere chi tra i due nella finale dimostrerà di avere la stoffa giusta per vincere.

Federico Liu

Federico è di Trieste, ha 19 anni e ha concluso gli studi alla scuola alberghiera. I piatti forti di Federico riguardano la realizzazione di primi e secondi. Figlio d’arte, Federico si avvicina alla cucina grazie alla sua curiosità e ai suoi genitori che nel capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia hanno un ristorante cinese. In accademia Liu si è distinto per le sue doti e il suo autocontrollo. Tra le caratteristiche, una in particolare non è passata inosservata: non è mai soddisfatto. Anche quando raggiunge dei bei risultati sembra sempre che manchi qualcosa. Epica la battuta del compagno Milone al momento dei saluti (prima che uscisse dal programma): "Liu, cerca di essere felice". Riuscirà a esserlo proprio nella finale di partita?

Davide Marzullo

Davide arriva da Uboldo, piccolo paese della provincia di Varese, il suo piatto cavallo di battaglia è il pont souffle, una patata che viene soffiata a due temperature di olio diverse. Nonostante le varie esperienze in cucina, il voto che Davide si da è un sette e mezzo. Il giovane concorrente si è sempre distinto per il suo talento e la creatività. La sua rivalità con Nicole lo porta alcune volte a non voler accettare le "sconfitte" al punto che nel corso della scorsa puntata ha dichiarato: "Meglio arrivare secondo che a parimerito con Bartolini". Continuerà a pensarla così anche in finale? Crediamo proprio di no.

Francesco Petito

Il ventiduenne Francesco Petito è nato e cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Caserta, San Cipriano d'Aversa, ma vanta già diverse esperienze nelle cucine di chef riconosciuti. Il suo piatto forte sono i primi ma ammette che ama spaziare un po’ su tutte le partite, dall’antipasto al dessert. Nel corso del programma ha rivelato tenacia e professionalità. Inoltre, il suo carattere allegro e scherzoso aiuta il gruppo a stemperare le tensioni che inevitabilmente si creano all'interno della classe. Riuscirà a sbaraglaire l'agguerrita concorrenza dei suoi rivali?

