God of War, Teresa Palmer si unisce al cast della serie tv

Secondo quanto riferito da Variety, l'attrice dovrebbe interpretare Sif, moglie di Thor, nell'adattamento televisivo della saga videoludica per PlayStation

Un nuovo volto si aggiunge a God of War, la serie tv Amazon Prime Video che adatta l’omonima celebre saga di videogame. Dopo l’annuncio di Ryanh Hurst nei panni del protagonista Kratos, Deadline ha riportato per primo la notizia dell’ingaggio di Teresa Palmer, una notizia successivamente confermata da Variety che, pur in assenza di un commento ufficiale di Amazon, ha anche aggiunto un dettaglio importante: secondo fonti qualificate, infatti, l’attrice interpreterà Sif, moglie di Thor e membro degli Aesir.

La carriera di Teresa Palmer Palmer ha recitato in film di successo come The Fall Guy, Hacksaw Ridge, The Grudge 2, Sono il numero quattro,” e serie tv come In television, she has been in shows such as A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe, In The Clearing, Mixtape.

La trama La serie di God of War sarà tratta dagli ultimi due videogame della saga, God of War e God of War: Ragnarok, ambientati entrambi nel mondo della mitologia norrena (la precedente trilogia era invece ambientata tra le divinità dell’Olimpo, contesto da cui proviene il protagonista Kratos). Kratos dovrà dunque occuparsi dell’educazione del figlio Atreus nel corso di un lungo viaggio per spargere le ceneri di Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus, finendo per scontrarsi con mostri e divinità nordiche.