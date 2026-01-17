God of War, Teresa Palmer si unisce al cast della serie tv

Secondo quanto riferito da Variety, l'attrice dovrebbe interpretare Sif, moglie di Thor, nell'adattamento televisivo della saga videoludica per PlayStation
Un nuovo volto si aggiunge a God of War, la serie tv Amazon Prime Video che adatta l’omonima celebre saga di videogame. Dopo l’annuncio di Ryanh Hurst nei panni del protagonista Kratos, Deadline ha riportato per primo la notizia dell’ingaggio di Teresa Palmer, una notizia successivamente confermata da Variety che, pur in assenza di un commento ufficiale di Amazon, ha anche aggiunto un dettaglio importante: secondo fonti qualificate, infatti, l’attrice interpreterà Sif, moglie di Thor e membro degli Aesir.
La carriera di Teresa Palmer
Palmer ha recitato in film di successo come The Fall Guy, Hacksaw Ridge, The Grudge 2, Sono il numero quattro,” e serie tv come In television, she has been in shows such as A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe, In The Clearing, Mixtape.
La trama
La serie di God of War sarà tratta dagli ultimi due videogame della saga, God of War e God of War: Ragnarok, ambientati entrambi nel mondo della mitologia norrena (la precedente trilogia era invece ambientata tra le divinità dell’Olimpo, contesto da cui proviene il protagonista Kratos). Kratos dovrà dunque occuparsi dell’educazione del figlio Atreus nel corso di un lungo viaggio per spargere le ceneri di Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus, finendo per scontrarsi con mostri e divinità nordiche.
Showrunner e produttori
Dopo il via libera alla produzione nel 2022, God of War ha subito un cambio di showrunner, con Ronald D. Moore subentrato a Rafe Judkins. Oltre che showrunner, Moore è anche sceneggiatore e produttore esecutivo della serie tramite la sua Tall Ship Productions. I primi due episodi saranno diretti da Frederick E.O. Toye. Maril Davis di Tall Ship è produttrice esecutiva con Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee, and Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis sono co-produttori esecutivi. La serie è una produzione Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in associazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions.