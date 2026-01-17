Tony Dallara, funerali martedì 20 gennaio a Milano

Si terranno nella Basilica del Corpus Domini di Milano, martedì 20 gennaio alle 14.45, i funerali di Tony Dallara , grande protagonista della musica leggera degli anni '50 e '60, morto venerdì 16 gennaio all'età di 89 anni. L'annuncio è stato dato dalla figlia del cantante, Natasha Lardera. La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria San Siro di Via Corelli 120 dalle 8.00 alle 18.00 di domenica 18 gennaio e lunedì 19 gennaio.

La carriera di Dallara

Dallara è stato un pioniere delle sonorità rock and roll nella musica leggera italiana. Alla fine degli anni '50 ha cambiato il modo di cantare diventando il primo degli "Urlatori" e con classici come Come prima e Romantica (canzone con cui nel 1960 ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Renato Rascel) ha segnato un'epoca. Nel corso della sua carriera, Tony Dallara, al secolo Antonio Lardera, ha venduto milioni di dischi con brani come Ti dirò, Brivido blu, Julia, Ghiaccio bollente, La novia e Bambina bambina.