Tony Dallara, funerali martedì 20 gennaio a Milano

Musica

Le esequie saranno celebrate alla Basilica del Corpus Domini alle 14.45. La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria San Siro di via Corelli 120 dalle 8 alle 18

Si terranno nella Basilica del Corpus Domini di Milano, martedì 20 gennaio alle 14.45, i funerali di Tony Dallara, grande protagonista della musica leggera degli anni '50 e '60, morto venerdì 16 gennaio all'età di 89 anni. L'annuncio è stato dato dalla figlia del cantante, Natasha Lardera. La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria San Siro di Via Corelli 120 dalle 8.00 alle 18.00 di domenica 18 gennaio e lunedì 19 gennaio. 

La carriera di Dallara

Dallara è stato un pioniere delle sonorità rock and roll nella musica leggera italiana. Alla fine degli anni '50 ha cambiato il modo di cantare diventando il primo degli "Urlatori" e con classici come Come prima e Romantica (canzone con cui nel  1960 ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Renato Rascel) ha segnato un'epoca. Nel corso della sua carriera, Tony Dallara, al secolo Antonio Lardera, ha venduto milioni di dischi con brani come Ti diròBrivido bluJuliaGhiaccio bollenteLa novia e Bambina bambina.

Musica

Tony Dallara, carriera e canzoni più famose: da Romantica a Come prima

Artista simbolo degli Urlatori che fra gli anni ’50 e 60’ cambiarono le regole della musica italiana, con il suo stile vocale innovativo ha segnato un'epoca. Fra i suoi successi indimenticabili anche: “Ti dirò”, “Brivido blu”, “Non partir”, “Ghiaccio bollente” e “Julia”. Dopo il ritiro dalle scene si dedicò alla sua altra grande passione: la pittura.

