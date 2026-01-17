Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon, muore investita

L'ex attrice aveva 33 anni. Da bambina era stata protagonista di alcune serie tv e aveva recitato a teatro nel musical Hairspray

Kianna Underwood, ex attrice che da bambina era diventata famosa grazie ai ruoli interpretati nelle serie Nickelodeon All That e Little Bill, è morta a 33 anni a seguito dell'investimento da parte di un'auto guidata da un pirata della strada. Il fatto è avvenuto a Brooklyn, New York, alle 6:50 della mattina di venerdì 16 gennaio. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso i social media.

Già morta all'arrivo dei soccorsi La polizia ha riferito che l'investimento è avvenuto all'incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard. Qui un'auto di colore grigio diretta verso ovest ha travolto la donna mentre attraversava la strada, trascinandola per quasi due isolati per poi fuggire senza fermarsi a soccorrerla. Per Underwood, che ha riportato gravi traumi a testa e torace, non c'è stato niente da fare: al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini Al momento nessun sospetto risulta sotto arresto ed è in corso un'indagine affidata alla Highway District Collision Investigation Squad della polizia di New York, che sta cercandi di identificare il responsabile dell'investimento.