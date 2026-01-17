Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon, muore investita

L'ex attrice aveva 33 anni. Da bambina era stata protagonista di alcune serie tv e aveva recitato a teatro nel musical Hairspray
Kianna Underwood, ex attrice che da bambina era diventata famosa grazie ai ruoli interpretati nelle serie Nickelodeon All That e Little Bill, è morta a 33 anni a seguito dell'investimento da parte di un'auto guidata da un pirata della strada. Il fatto è avvenuto a Brooklyn, New York, alle 6:50 della mattina di venerdì 16 gennaio. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso i social media.
Già morta all'arrivo dei soccorsi
La polizia ha riferito che l'investimento è avvenuto all'incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard. Qui un'auto di colore grigio diretta verso ovest ha travolto la donna mentre attraversava la strada, trascinandola per quasi due isolati per poi fuggire senza fermarsi a soccorrerla. Per Underwood, che ha riportato gravi traumi a testa e torace, non c'è stato niente da fare: al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Le indagini
Al momento nessun sospetto risulta sotto arresto ed è in corso un'indagine affidata alla Highway District Collision Investigation Squad della polizia di New York, che sta cercandi di identificare il responsabile dell'investimento.
La carriera di Kianna Underwood
Oltre che alla decima tagione di All That, alla quale aveva lavorato tra il 2004 e il 2005, Kianna Underwood aveva doppiato un personaggio nella serie animata Little Bill, creata da Bill Cosby, e partecipato a produzioni cinematografiche e televisive, tra cui The 24 Hour Woman e il film tv Santa, Baby!. In teatro era stata membro del cast del primo tour nazionale del musical Hairspray.