La quinta puntata di Antonino Chef Academy è stata un vero concentrato di emozioni. La prima lezione è stata dedicata all'estetica del piatto e ha visto la partecipazione di Andrea Cannavacciuolo, il padre dello chef Antonino. Per la seconda lezione, gli studenti si sono recati nella cantina vinicola del Castello di Castellengo, mentre per la terza è arrivato in aula magna lo chef Umberto Bombana, che ha parlato della cucina globale. A fine puntata, ad essere eliminati sono stati Sparesotto e Milone, mentre Bartolini, Liu, Marzullo e Petito sono in finale. Antonino Chef Academy ti aspetta tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. In attesa della finale, sfoglia la gallery per rivivere i momenti più emozionanti della scorsa puntata.

