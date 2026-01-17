Berlinale 2026, No Good Men sarà il film d'apertura

La 76esima edizione della Berlinale comincerà il 12 febbraio con la proiezione del terzo film della regista afgana Shahrbanoo Sadat

Sarà No Good Men, terzo film della regista afgana Shahrbanoo Sadat dopo Wolf and Sheep e The Orphanage, ad aprire il 12 febbraio il Festival del cinema di Berlino del 2026. A dare l’annuncio è stata la direttrice della Berlinale Tricia Tuttle: “Shahrbanoo Sadat è una delle voci più coinvolgenti nel mondo del cinema e No Good Men mantiene davvero le promesse dei suoi primi due film. Sadat continua il suo lavoro vitale gettando una luce sulle vite delle donne afgane, qui portando romanticismo e un tocco di umorismo a una storia politica stimolante. Il fatto che il film sia basato su fatti reali e che la regista abbia rischiato tanto per poterlo realizzare rende No Good Men ancora più significativo per la nostra cerimonia d’apertura alla 76esima Berlinale”.

"Un viaggio unico da regista, sceneggiatrice e attrice" Il Festival ha aggiunto: “Sadat continua il suo viaggio cinematografico unico da regista, sceneggiatrice e attrice, con un film che è al contempo personale e politico. Il film è anche il terzo di cinque basati sugli scritti autobiografici dell’autore e attore Anwar Hashimi”, che è anche nel cast del film insieme a Sadat, impegnata nel ruolo da protagonista.

La trama del film e le parole della regista Questa la trama del film: “Naru (Sadat), l’unica camerawoman della Kabul TV, è convinta che non ci siano uomini buoni in Afghanistan. Ma quando viene assegnata al reporter Qodrat poco prima del ritorno dei talebani, scatta la scintilla e lei comincia a porre in dubbio le proprio convinzioni”. Per la regista, “crescere nella società profondamente patriarcale dell’Afghanistan, credevo che non esistessero uomini buoni, fino a quando ho scoperto che un altro in realtà c’era, e spero che questo film offra una speranza alle giovani donne e un esempio ai giovani uomini”.