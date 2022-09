Nel secondo episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel lo chef stellato è in Calabria, nella Costa degli Dei. A cogliere la sfida sono Antonella, Maria, Genoveva e Mario. Ad aggiudicarsi la vittoria è Antonella, titolare di Palazzo Mottola. Barbieri ti aspetta tutte le domeniche alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW