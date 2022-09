4 Hotel, il vincitore del Molise è Palazzo Cannavina. L'intervista

TV Show

Per la quarta puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel lo chef stellato è a Ischia, una tra le isole vulcaniche più amate del Mediterraneo. A cogliere la sfida sono Teresa, Carla, Benedetta e Eduardo. Ad aggiudicarsi la vittoria è Carla, titolare di Casa Celestino. Barbieri ti aspetta tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW