4 Hotel, al via la nuova stagione. Bruno Barbieri in Molise

Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel riparte con quattro nuove tappe : da domenica 4 settembre , su Sky e in streaming su NOW , ecco altre sfide tra albergatori di tutta Italia pronti a rimettersi in gioco per conquistare il gusto dell’integerrimo e severissimo esperto di hôtellerie. Dopo le prime puntate estive, Barbieri arbitra 4 nuove gare della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia che mette in competizione gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola, rappresentandone il più importante biglietto da visita possibile per chiunque debba viaggiare in lungo e in largo nel nostro Paese.

Per le prossime settimane, il navigatore di 4 Hotel farà rotta verso Calabria, Bologna e Valle d’Aosta. Nel primo episodio, invece, atteso per domenica 4 settembre alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, Bruno va alla scoperta del Molise: il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel è pronto a mostrare un territorio poco conosciuto ma sorprendente, pieno di spunti e tutto da scoprire. Tra palazzi storici, alberghi diffusi e country house a due passi dal mare, l’episodio molisano mostrerà come tutti i gusti vengano pienamente soddisfatti. Gli albergatori in gara sono:

Antonella, giovane direttrice di Borgotufi - albergo diffuso a Castel del Giudice (Isernia) - ragazza molto determinata e attenta ai dettagli. Ha iniziato tre anni fa come semplice addetta alla reception ma in pochi anni è arrivata a diventare direttrice dell’intera struttura. Borgotufi nasce da un progetto molto ambizioso del comune di Castel Del Giudice che ha voluto dare nuova vita al piccolo paese ormai in stato di abbandono. La struttura si compone di un edificio principale con tutti i servizi per gli ospiti, inclusa una spa, e 30 case/camere ricavate da vecchie stalle e abitazioni sparse per il borgo; le 30 unità sono tutte in pietra, alcune con design moderno e altre con arredamento più classico da montagna, tutte perfettamente integrate nel luogo;

Luca, direttore dell’albergo diffuso Antica Dimora Isernia, situato nel centro storico della città. L’Antica Dimora Isernia è dislocato in tre palazzi del centro storico per un totale di 9 camere, ma con una reception comune accanto ad uno degli immobili. Luca è un vero e proprio fanatico dello stile classico e ha arredato tutte le camere della sua struttura in quel modo. Lui ha iniziato la sua carriera nell’accoglienza lavorando in un bar e poi ha trovato la sua strada nell’accoglienza alberghiera. Con l’Antica Dimora Isernia vuole far vivere appieno al turista l’esperienza del centro storico di Isernia, ancora povero di strutture ricettive;

Emanuela, spumeggiante artista proprietaria del Palazzo Cannavina, palazzo ducale nel centro storico di Campobasso. Dispone di 7 camere con arredamento di design perfettamente integrato nella struttura antica del palazzo storico; ogni camera ha una storia da raccontare: da quella in cui ha pernottato il Principe Emanuele alla stanza dove è stata posata la prima bandiera dell’indipendenza. Accanto agli elementi storici del palazzo, Emanuela ha voluto raccogliere opere moderne di artisti locali, internazionali e anche fatte da lei, il tutto armonizzato perfettamente: per lei, infatti, negli hotel l’armonia dell’arredamento è un fattore imprescindibile;

Teresa che gestisce, insieme al marito, l’Ulivo bianco, un bed and breakfast immerso nella campagna molisana a pochi km dal mare di Termoli. Dispone di sole 4 camere finemente ristrutturate e arredate in stile shabby chic, e di una bellissima piscina. Le piace viaggiare e da ogni viaggio porta a casa qualcosa che utilizza per arredare la struttura. Il nome della struttura viene da un tipo di ulivo molto raro che si trova nella zona.