4 Hotel, il vincitore nelle Marche è Ca’ Virginia: l'intervista

Per la terza tappa del viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel ( LO SPECIALE ) lo chef stellato è tra Marche e Romagna , un vero paradiso per chi ama viaggiare sulle due ruote e scoprire nuovi paesaggi. Qui, le strutture a misura di ciclista, sono diventate una categoria di alberghi a sé stante: i Bike Hote l, hotel o country house immerse nel verde che vengono modificate in base alle esigenze di ciclisti e amanti delle bici.

C'è stato un momento in cui avete creduto di vincere? Sinceramente l’ho sognato, sì! Ma poi realisticamente il confronto con gli storici bike hotel dei colleghi per la nostra Country House Ca’ Virginia è stata una grande sfida, difficile, ma anche bella e entusiasmante. Poi il momento del tavolo del confronto con i miei colleghi albergatori e aver ricevuto da loro la somma dei punteggi più alta, mi ha dato un’emozione incredibile ed una scarica di adrenalina. In quell’attimo ho realizzato il sogno.

Nella classifica parziale eravate al primo posto: qual è stata la vostra carta vincente?

Non saprei dire esattamente, visto che nella parziale eravamo tutti molto ravvicinati, primi sì ma a un solo punto dal secondo. Forse i servizi di CA’ Virginia hanno fatto la differenza perché hanno messo tutti d’accordo con un buon punteggio.

Cosa apprezza la clientela del suo albergo?

Senza dubbio la cosa più apprezzata di Ca’ Virginia è la location, la campagna marchigiana sa offrire questa sensazione di relax e di spazi verdi con il grande parco e la piscina. Per chi sceglie la vacanza bike siamo fuori dal traffico e vicini al Monte Carpegna, la riserva naturale della Gola del Furlo, e quindi ad una panoramica a portata di pedale. Direi che siamo in una posizione logistica unica e fortunata per trarre il massimo divertimento in bici. Poi i nostri ospiti apprezzano i servizi della Spa e centro benessere e l’ottima cucina grazie al nostro Chef Emiliozzi che sa esaltare i profumi e sapori del territorio.

Come ha conquistato Bruno Barbieri?

Io credo che a Bruno Barbieri la campagna e il recupero conservativo della casa rurale lo abbiano colpito, unitamente all’impegno che mettiamo sulla sostenibilità ambientale. La nostra attenzione per il green parte dalla dotazione di impianti che abbiamo scelto come: fotovoltaico, geotermia e solare termico per poi passare all’utilizzo dei prodotti a km zero, alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Del resto un bike hotel che si rispetti deve essere assolutamente green in linea con la filosofia della bici come ottimo mezzo per scoprire il territorio a zero emissioni.

Cosa porta a casa di questa esperienza?

È stata un’esperienza fantastica, di confronto, conoscenza reciproca e crescita professionale. Ci sono molti contenuti nei 4 Hotel e se potessi ripartirei anche domattina per rivivere quei momenti insieme ai colleghi albergatori e allo staff di CA’ Virginia, al quale sono particolarmente grato poiché è stato determinante per il risultato finale.