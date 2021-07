Nella settima puntata di 4 Hotel, in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e Now, Bruno Barbieri ci ha portati in Abruzzo sulla costa dei trabocchi dove Ersilia, Francesca, Raffaella e Domenico si sono sfidati a colpi di accoglienza ed ospitalità per aggiudicarsi l’ambito premio finale. A vincere la gara è stata Francesca con il suo hotel La Chiave dei trabocchi. La fotogallery