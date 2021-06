Stasera 4 Hotel, Bruno Barbieri a Lecce: tutte le anticipazioni

Lecce, nel cuore del Salento, è la culla del barocco pugliese. Per tutta questa esuberante città risplende un solo colore, quello della pietra leccese. Chi arriva da fuori rimane subito affascinato non solo dalle architetture uniche, ma anche dal cibo, dal mare azzurro e dal calore delle persone, tanto da non voler andar più via. Per questo il centro storico ha visto trasformare palazzi, case e antichi magazzini in tante piccole strutture ricettive, oggi al centro della sfida tra i bed&breakfast. La bellezza mozzafiato del paesaggio fa da sfondo alla puntata attesa per giovedì 17 giugno, alle ore 21.15, su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW (VAI ALLO SPECIALE). A gareggiare ci saranno “Amatè suite and rooms” di Patrizia; “Palazzo Guido” di Geltrude; “Vico dei Bolognesi per Palazzo Personè” di Francesco; e, infine, “Mantatelurè” di Marco.

Come sempre, l’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio. L’indomani, dopo la colazione, faranno il check-out, dopodiché saranno chiamati a esprimere i propri giudizi su 5 categorie: i loro voti, da 1 a 10, valuteranno infatti location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione, il pasto che ogni albergo che si rispetti considera il suo fiore all’occhiello.

Nel video in testa il vincitore di Milano della scorsa puntata