Una donna completamente persa senza la sua guida spirituale, che è anche la guida della Chiesa: Esther all'inizio di The New Pope è in attesa di un miracolo, e quel miracolo è ovviamente il risveglio di Lenny Belardo. Dopo essere stata lasciata dal marito e dopo essere rimasta senza più punti di riferimento, Esther ha abbandonato il Vaticano a causa della forte delusione. La sua fede in Dio e in Pio XIII, che per lei è un santo, è però incrollabile.