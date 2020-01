Non solo rock: Brian Warner è anche attore e pittore. L'abbiamo visto nei film Strade perdute, Amiche cattive, Bowling a Columbine, Beat the Devil, Party Monster, Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, La setta delle tenebre, Let Me Make You a Martyr, e nelle serie tv Tim and Eric Awesome Show, Great Job!, Californication, Eastbound, C'era una volta, Sons of Anarchy, Salem e ovviamente The New Pope.