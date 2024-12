Wonka, il film è stasera in prima tv su Sky Cinema e NOW

Per Natale Sky Cinema offre una serata ricca di magia con il film sulle origini di uno dei personaggi più amati nati dalla penna di Roald Dahl. Il lungometraggio è in onda in prima TV mercoledì 25 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K