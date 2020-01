Su di lei non c'è molto da dire, perché, vuoi per un film o vuoi per un altro, è conosciuta in tutto il mondo! Ma dove l'abbiamo già vista? Il suo cv è veramente lungo, dunque vi proponiamo giusto qualche titolo: i film Atto di forza, Basic Instinct, Sliver, Last Action Hero, Lo specialista, Pronti a morire, Casinò, Sfera, Gloria, La dea del successo, Broken Flowers, Alpha Dog, Basic Instinct 2, Streets of Blood, Lovelace, Gigolò per caso, Un ragazzo d'oro, Mothers and Daughters, The Disaster Artist, Panama Papers, e le serie tv Magnum P.I., Ricordi di guerra, Will & Grace, Huff, Law & Order SVU, Mosaic, Better Things, e ovviamente The New Pope.