L'attesa per l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones cresce di giorno in giorno, ma il 15 aprile, nonostante sia dietro l'angolo, sembra comunque lontanissimo. A distrarci con la sua simpatia per fortuna c'è Kit Harington , che in un'intervista-interrogatorio a BuzzFeed rivela di essere stato scambiato per il collega Elijah Wood, di vedersi nei panni, o meglio, nel pelo, di un panda, e di non possedere niente di strano perché sua moglie, Rose Leslie, gli butta sempre via tutte le cose strane di cui entra in possesso: continua a leggere e scopri di più

Che tra il tè e il caffè preferisse il primo lo davamo per scontato, è pur sempre un suddito di Sua Maestà, ma che si sentisse un panda proprio non l'avremmo mai detto, anche perché finora l'abbiamo visto nelle vesti di Corvo e di lupo. Figure retoriche a parte, Kit Harington ormai è proiettato verso il futuro, ma non perde comunque occasione per ricordare con affetto il ruolo che l'ha fatto diventare una star a livello mondiale. Stiamo ovviamente parlando di Jon Snow, il figlio bastardo di Lord Eddard Stark nella serie cult Game of Thrones. Figlio bastardo che poi in realtà tanto bastardo non è, visto che è il frutto dell'amore nientemeno che dei defunti Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, uniti in matrimonio durante la Ribellione di Robert Baratheon.

Tornando a Kit, l'attore inglese è stato recentemente impegnato nella promozione del terzo capitolo della saga di Dragon Trainer, film a cui ha partecipato in ruolo di doppiatore. Intervistato da BuzzFeed, che lo ha sottoposto a un vero e proprio interrogatorio composto da una lista di 35 domande, Harington ha confessato di essere stato scambiato per il collega Elijah Wood (probabilmente perché sono alti più o meno uguali, ha aggiunto), di voler visitare l'Argentina, di adorare le acciughe sulla pizza, di non possedere niente di particolarmente strano perché sua moglie gli butta via tutte le cose strane di cui entra in possesso, di essere andato in "cortocircuito" quando ha conosciuto Edward Norton, di voler lavorare con Leonardo DiCaprio, di non sopportare le persone che camminano lentamente sul marciapiede, di piangere ogni volta che vede Titanic, e di avere una sua personalissima mossa di danza: il "colpo di spalla". Che sarebbe quello che vedete qui sotto.