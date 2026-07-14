Dietro il successo della serie di Disney+ esiste un luogo reale, con una storia propria e un’identità consolidata ben prima che Hollywood arrivasse a trasformarlo in un punto di riferimento per gli spettatori. Scopriamo tutto della storica paninoteca di Chicago che ha fornito ispirazione e atmosfera al locale di Carmy Berzatto, protagonista della produzione arrivata alla conclusione del suo percorso televisivo con la quinta e ultima stagione, disponibile sulla piattaforma di streaming da fine giugno Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dietro il successo di The Bear non c’è soltanto un ristorante immaginario costruito per raccontare pressioni, ambizioni e fragilità del mondo della ristorazione. Alla base della serie esiste un luogo reale, con una storia propria e un’identità consolidata ben prima che Hollywood arrivasse a trasformarlo in un punto di riferimento per gli spettatori. Si tratta di Mr. Beef, la storica paninoteca di Chicago che ha fornito ispirazione e atmosfera al locale di Carmy Berzatto, protagonista della produzione arrivata alla conclusione del suo percorso televisivo con la quinta e ultima stagione, disponibile su Disney+ da fine giugno. La serie ha saputo trasformare il caos delle cucine professionali in un racconto capace di coinvolgere il pubblico, ma il piccolo locale di River North ha continuato a seguire una strada completamente diversa. Nessuna trasformazione radicale, nessuna rincorsa alla fama e nessuna conversione in attrazione turistica costruita attorno al successo televisivo: Mr. Beef è rimasto fedele alla propria quotidianità, mantenendo le distanze dalle dinamiche dello spettacolo. A raccontare il legame tra realtà e finzione è stato Chris Zucchero, proprietario della paninoteca, che in un’intervista rilasciata a Variety durante il periodo della seconda stagione ha ripercorso la nascita del progetto, il rapporto personale con il creatore della serie Christopher Storer e una curiosità sorprendente: pur essendo direttamente coinvolto nell’origine dello show, non ha mai visto una puntata di The Bear.

La storia di Mr. Beef, dal 1979 al successo internazionale La storia della vera insegna che ha ispirato la serie comincia molto prima dell’arrivo delle telecamere. Mr. Beef occupa dal 1979 lo stesso angolo di Orleans Street, nel quartiere River North di Chicago. In quell’anno Joseph Zucchero, italoamericano, rilevò l’attività, costruendo le basi di una tradizione destinata poi a passare nelle mani del figlio Chris. Il protagonista assoluto del locale è l’Italian beef, il panino che rappresenta la specialità della casa e che affonda le proprie origini nella comunità degli immigrati italiani. La preparazione prevede sottilissime fette di manzo arrosto sistemate all’interno di un pane morbido, accompagnate dai peperoni e arricchite dal caratteristico passaggio nel fondo di cottura della carne, elemento che ne definisce il gusto. Quando The Bear ancora non esisteva, Mr. Beef era già considerato un punto fermo della città. La sua popolarità non è nata attraverso campagne promozionali o strategie di marketing, ma grazie soprattutto ai rapporti costruiti nel tempo. Tra questi ha avuto un ruolo significativo il legame tra Joseph Zucchero e il presentatore Jay Leno, che negli anni ha contribuito a far diventare il locale una tappa conosciuta anche per chi frequentava il mondo della televisione e della stampa americana. Approfondimento The Bear: una paninoteca di Chicago ha ispirato la serie tv

Un’amicizia nata da bambini e diventata una serie televisiva La connessione tra Mr. Beef e The Bear non nasce da un incontro professionale, ma da una relazione personale iniziata nell’infanzia. Chris Zucchero conosce Christopher Storer, ideatore dello show, fin da quando erano bambini. Il proprietario del locale ha ricordato il tempo trascorso insieme, quando i due si divertivano a riproporre i film più popolari del momento trasformandosi in piccoli interpreti sotto la guida dell’amico. Già allora Storer mostrava un atteggiamento particolarmente deciso, assegnando ruoli e fornendo indicazioni con la sicurezza di chi immaginava già un futuro dietro la macchina da presa. Quel modo di fare sarebbe rimasto un tratto distintivo del suo percorso. Anni dopo, terminati gli studi, arrivò una promessa precisa: prima o poi Christopher Storer avrebbe raccontato la storia di Mr. Beef. Zucchero non diede inizialmente troppo peso a quelle parole, considerandole l’entusiasmo di un giovane con grandi aspirazioni. La situazione cambiò quando un giorno un autobus pieno di persone provenienti da Hollywood si fermò davanti alla paninoteca. A bordo c’era proprio Christopher Storer, arrivato per mantenere quella promessa e girare lì il pilot di una produzione che sarebbe diventata un successo internazionale, premiata con 5 Golden Globe e 21 Emmy. Approfondimento Finisce The Bear, Jeremy Allen White e il cast sul finale della serie

Il vero locale e la ricostruzione realizzata per lo schermo Il rapporto tra Mr. Beef e la serie non si è limitato all’ispirazione narrativa. Secondo il racconto di Chris Zucchero, la prima puntata venne girata direttamente nella sala originale della paninoteca, mentre le scene ambientate nella cucina furono realizzate in un’altra location. Quando il progetto ottenne il via libera per diventare una serie vera e propria, la produzione scelse di ricreare gli interni negli studi Cinespace di Chicago. L’obiettivo era riprodurre fedelmente l’ambiente del locale originale, mantenendo ogni particolare possibile, comprese le imperfezioni presenti sulle pareti. Per le stagioni successive la troupe tornò invece davanti all’ingresso autentico di Mr. Beef per realizzare le scene esterne. Anche il primo episodio conserva una presenza particolare legata alla famiglia del locale: l’uomo che nel parcheggio vende la carne a Carmy è proprio Chris Zucchero. Approfondimento The Bear 5, Jeremy Allen White dice addio alla serie tv

La decisione di Chris Zucchero: mai visto un episodio di The Bear Tra gli aspetti più singolari emersi dall’intervista a Variety c’è il rapporto quasi paradossale tra il proprietario di Mr. Beef e la serie che ha reso famoso il suo locale in tutto il mondo. Chris Zucchero ha spiegato di non avere mai guardato The Bear, precisando che questa scelta non dipende dalla superstizione. Il ristoratore ha raccontato di evitare qualsiasi contenuto televisivo dedicato alla sua attività, preferendo rimanere concentrato sul lavoro quotidiano e sulla gestione del locale. La sua posizione è riassunta da una frase che rappresenta il suo approccio concreto: “Qualcuno deve pur svegliarsi il giorno dopo e fare la carne”. Anche all’interno di Mr. Beef il successo della serie viene accolto senza eccessi. L’unico riferimento visibile alla produzione è un poster promozionale sistemato in un angolo del locale, senza trasformare lo spazio in un museo dedicato allo show. Zucchero ha inoltre chiarito che la sua attività non seguirà mai la direzione intrapresa dal ristorante immaginario di Carmy. Mr. Beef continuerà a proporre soltanto i propri panini tradizionali, senza introdurre elementi della cucina più sperimentale come spume o sferificazioni. Approfondimento The Bear, il trailer ufficiale della stagione finale. VIDEO

Dopo la serie, Mr. Beef è diventato una meta per i fan L’impatto di The Bear sulla notorietà della paninoteca è stato evidente. Chris Zucchero ha raccontato con ironia come il locale abbia cambiato percezione agli occhi del pubblico: un posto conosciuto per la propria autenticità quotidiana è diventato una destinazione visitata da persone arrivate da ogni parte per vedere il luogo che ha dato origine alla serie. La nuova attenzione ha modificato anche il rapporto con gli spazi del locale. Molti visitatori arrivano davanti all’insegna per scattare fotografie e, secondo quanto raccontato da Zucchero, alcuni arrivano perfino a rischiare incidenti d’auto pur di riuscire a catturare l’immagine del posto. Un giudizio particolarmente positivo è stato invece riservato a Jeremy Allen White, protagonista di The Bear. Chris Zucchero lo ha descritto come una persona autentica e genuina, molto distante da alcuni individui egocentrici e sgradevoli che il mondo dello spettacolo gli ha fatto incontrare nel corso degli anni. Approfondimento Gary, lo speciale antipasto della quinta stagione di The Bear