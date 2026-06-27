La cucina resta il motore del racconto, ma il viaggio riguarda soprattutto la crescita personale, il peso del passato e la ricerca di una nuova identità. È una stagione che rinuncia ai grandi colpi di scena per privilegiare le emozioni e il cambiamento dei suoi personaggi. Una scelta che restituisce alla serie quella sincerità che aveva conquistato il pubblico fin dalla prima stagione.

Dopo gli eventi della stagione precedente, Carmy decide di allontanarsi dalla cucina lasciando il destino del ristorante nelle mani di Sydney, Richie e Natalie. È una scelta che cambia completamente gli equilibri del gruppo e costringe tutti ad assumersi responsabilità nuove. Mentre il locale affronta una delle giornate più complicate della sua storia, ciascun personaggio è chiamato a fare i conti con ciò che desidera davvero.

Sydney dimostra finalmente di essere pronta a guidare la brigata, Richie completa il proprio percorso di maturazione e gli altri membri dello staff trovano un posto preciso all'interno della famiglia che hanno costruito insieme.

Il finale della serie evita facili trionfalismi e sceglie una conclusione dolceamara, coerente con il percorso raccontato in questi anni. Le vittorie arrivano, ma hanno sempre un prezzo. È proprio questa capacità di mostrare la fatica dietro ogni conquista a rendere The Bear una serie diversa dalle altre. Nessuno viene trasformato in un eroe perfetto e nessuno ottiene una felicità assoluta: ciò che conta è il coraggio di cambiare.

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