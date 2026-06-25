Esce la quinta stagione di The Bear, dov'eravamo rimasti?

Carmy Berzatto, Sydney, Richie e Natalie tornano a essere protagonisti nella quinta e ultima stagione della serie, in onda da domani. Creata da Cristopher Storer, la storia ha conquistato pubblico e critica ottenendo diversi riconoscimenti

Ogni secondo conta. È questa la filosofia che ha sempre guidato la cucina di The Bear, pronta a riaccendersi con la quinta e ultima stagione della serie, in onda da domani (26 giugno) su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Protagonista della serie è ancora una volta Jeremy Allen White, che veste i panni di Carmy Berzatto, un giovane e talentuoso chef deciso a mettere da parte una promettente carriera nell'alta cucina per salvare la paninoteca di famiglia. Creata da Christopher Storer, la serie, in onda dal 2022, ha conquistato pubblico e critica, imponendosi nel corso delle ultime stagioni.

Dove eravamo rimasti

Il finale della quarta stagione segna una svolta decisiva per il destino del ristorante e dei suoi protagonisti. Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) comunica infatti la decisione di abbandonare definitivamente The Bear non appena il locale avrà raggiunto un equilibrio gestionale, ammettendo a Sydney (Ayo Edebiri) di aver perso l'entusiasmo che per anni lo aveva spinto a vivere per la cucina. Una confessione che porta la giovane chef ad assumere un ruolo centrale nel futuro del ristorante: sarà lei a raccogliere il testimone, proponendo a Richie (Ebon Moss-Bachrach) e a Natalie "Sugar" (Abby Elliott) di entrare in società per guidare insieme l'attività. Parallelamente, la serie chiude anche uno dei suoi fili narrativi più dolorosi. Carmy racconta di essersi presentato al funerale del fratello Michael, pur non avendo trovato il coraggio di partecipare alla cerimonia, un'ammissione che aggiunge un ulteriore tassello al lungo percorso di elaborazione del lutto affrontato dai protagonisti. La rivelazione culmina in un intenso momento di riconciliazione tra Carmy, Richie e Natalie, che riescono finalmente a condividere il peso del passato e a ritrovare un'intesa familiare.

Cosa sappiamo della quinta stagione

La quinta e ultima stagione riprenderà proprio dalle conseguenze di questa scelta. Secondo la sinossi ufficiale diffusa da FX, la storia ricomincerà il mattino successivo all'uscita di scena di Carmy, con Sydney, Richie e Natalie chiamati a raccogliere l'eredità del ristorante. Alle prese con gravi difficoltà economiche, il rischio concreto di una vendita e una violenta tempesta destinata a complicare ulteriormente la situazione, i nuovi soci uniranno le forze con il resto della brigata per tentare un ultimo servizio e inseguire il sogno della stella Michelin. Nel corso del loro percorso scopriranno però che la vera eccellenza di un ristorante non dipende soltanto dalla qualità dei piatti, ma soprattutto dalle persone che ogni giorno lo rendono possibile.

Il cast e i riconoscimenti

Il 6 maggio, FX ha confermato che oltre a White, Elliott, Edebiri e Moss-Bachrach, nel cast torneranno Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson. Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter e Jamie Lee Curtis saranno invece presenti in ruoli ricorrenti. Nelle ultime stagioni la serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come ad esempio l’Emmy Award come Miglior serie comedy, e successi anche nelle categorie dedicate alla regia e alla sceneggiatura per Christopher Storer, oltre a quelle riservate agli interpreti. Già diventato famoso per il suo ruolo in Shameless, Jeremy Allen White ha conquistato per tre anni consecutivi il Golden Globe come miglior attore, oltre a due Emmy e due Screen Actors Guild Awards. La serie ha inoltre visto premiati anche Ayo Edebiri, vincitrice di un Golden Globe, un Emmy e uno Screen Actors Guild Award, ed Ebon Moss-Bachrach, insignito di due Emmy come miglior attore non protagonista.