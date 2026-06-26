The Bear 5, Jeremy Allen White dice addio alla serie tv

La star statunitense riconosce quanto la serie televisiva di Christopher Storer abbia cambiato la traiettoria della sua vita di attore. Sebbene abbia lavorato ininterrottamente dai tempi di "Shameless", quello dello Chef Carmy è il ruolo che oggi gli permette di poter scegliere

Col debutto in tv della quinta ed ultima stagione di The Bear, con tutti i nuovi episodi disponibili in streaming su Disney+ dal 26 giugno e visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, i fan dello show in tutto il mondo danno l'addio a un'avventura televisiva emozionante che li ha tenuti incollati allo schermo dal 2022.

Anche per le star della serie è tempo di calare il sipario su un'esperienza che ha segnato indelebilmente le rispettive carriere.

Jeremy Allen White, protagonista di The Bear nei panni dello chef Carmen "Carmy" Berzatto, ha fatto un enorme balzo di popolarità con questa serie, nonostante fosse da tempo una star riconosciuta.

Lo show gli ha fatto guadagnare i primi riconoscimenti della sua carriera e gli ha aperto porte importanti sul grande schermo.

Jeremy White: "Sono stato fortunato" "Sono stato davvero fortunato", ha detto Jeremy Allen White ai microfoni di Page Six che lo ha sentito in occasione della première della quinta stagione di The Bear che si è svolta a New York un paio di settimane prima del debutto televisivo del gran finale della serie.

L'attore ha riconosciuto l'impatto che la serie ha avuto sulla sua vita professionale. "Le cose sono cambiate. Ho avuto il dono, che è concesso a pochi attori, di fare delle scelte, di decidere cosa fare e che direzione dare alla mia carriera", ha detto il trentacinquenne, che ha affermato: "Penso che The Bear mi abbia dato questa opportunità".

