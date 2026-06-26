The Bear 5, Jeremy Allen White dice addio alla serie tv: "Sono stato davvero fortunato"Serie TV
La star statunitense riconosce quanto la serie televisiva di Christopher Storer abbia cambiato la traiettoria della sua vita di attore. Sebbene abbia lavorato ininterrottamente dai tempi di "Shameless", quello dello Chef Carmy è il ruolo che oggi gli permette di poter scegliere
Col debutto in tv della quinta ed ultima stagione di The Bear, con tutti i nuovi episodi disponibili in streaming su Disney+ dal 26 giugno e visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, i fan dello show in tutto il mondo danno l'addio a un'avventura televisiva emozionante che li ha tenuti incollati allo schermo dal 2022.
Anche per le star della serie è tempo di calare il sipario su un'esperienza che ha segnato indelebilmente le rispettive carriere.
Jeremy Allen White, protagonista di The Bear nei panni dello chef Carmen "Carmy" Berzatto, ha fatto un enorme balzo di popolarità con questa serie, nonostante fosse da tempo una star riconosciuta.
Lo show gli ha fatto guadagnare i primi riconoscimenti della sua carriera e gli ha aperto porte importanti sul grande schermo.
Jeremy White: "Sono stato fortunato"
"Sono stato davvero fortunato", ha detto Jeremy Allen White ai microfoni di Page Six che lo ha sentito in occasione della première della quinta stagione di The Bear che si è svolta a New York un paio di settimane prima del debutto televisivo del gran finale della serie.
L'attore ha riconosciuto l'impatto che la serie ha avuto sulla sua vita professionale. "Le cose sono cambiate. Ho avuto il dono, che è concesso a pochi attori, di fare delle scelte, di decidere cosa fare e che direzione dare alla mia carriera", ha detto il trentacinquenne, che ha affermato: "Penso che The Bear mi abbia dato questa opportunità".
The Bear, un capitolo memorabile della sua carriera
Jeremy Allen White ha recitato nei panni di Lip Gallagher per oltre centotrenta episodi nella serie televisiva Shameless dal 2011 al 2021. Precedentemente, c'erano state apparizioni in vari film e alcuni episodi di Law & Order ma è con la dramedy targata Showtime che ha iniziato a far breccia nei cuori del pubblico televisivo.
"Sono stato davvero fortunato di poter crescere con un personaggio", ha detto ricordando i giorni della serie ideata da Paul Abbott. The Bear, però, ha aperto un nuovo capitolo e spalancato nuovi orizzonti.
Negli anni trascorsi nella cucina del ristorante di Chicago Jeremy Allen White ha ottenuto diverse parti importanti al cinema, da quella in The Warrior – The Iron Claw, biopic sportivo dove interpreta il wrestler Kerry Von Erich, al ruolo del protagonista Bruce Springsteen nel film biografico e musicale Springsteen - Liberami dal nulla, per cui è stato candidato al Golden Globe.
Il Globe l'ha vinto per The Bear (per tre stagioni consecutive). Poi ha vinto anche un Emmy Award e un Critic's Choice. Le nomination sono tantissime.
In autunno esce The Social Reckoning di Aaron Sorkin, una pellicola attesa, il sequel spirituale di The Social Network del 2010.
White divide la scena col premio Oscar Mickey Madison e Jeremy Strong, tra gli interpreti migliori della sua generazione.
Forse la carriera dell'attore sta davvero per decollare, ancora una volta, ma The Bear resterà un'esperienza indimenticabile.
Sui social media non è molto attivo. Giusto qualche post in vista dell'uscita dei progetti più importanti. L'addio alla serie Disney+ è essenziale ma significativo. Sotto la locandina dell'ultima stagione si legge "Bear Forever".
©IPA/Fotogramma
The Bear 5, le foto del cast alla première della stagione finale a NY
Abbracci, sorrisi e mani strette sul tappeto rosso (blu, per l'occasione) al Nine Orchard di New York per la première evento che è stata una vera e propria 'cena di famiglia' per le star dello show di Christopher Storer, a dieci giorni dalla messa in onda in streaming degli episodi con cui si conclude l'avventura del ristorante di Chicago e delle persone che hanno lottato per tenerlo in piedi. In Italia l'appuntamento è per il 26 giugno su Disney+ A cura di Vittoria Romagnuolo