Lo show di Christopher Storer si è concluso dopo cinque stagioni lanciate in quattro anni. Per gli interpreti la storia di ogni personaggio è significativa a modo suo. Per Jeremy Allen White quella di Carmy è una conclusione onesta per il personaggio

The Bear è finito ma della serie tv dei record di Christopher Storer, già etichettata tra le più importanti di questo decennio televisivo per molte ragioni - da quelle strettamente cinematografiche ai molti messaggi della storia e dei personaggi, estremamente rappresentativi della contemporaneità - si continua a parlare, specie nei giorni successivi alla messa in onda della quinta e ultima stagione (LA RECENSIONE), rilasciata il 26 giugno da Disney+ e visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.

Oltre ai critici e ai fan, parlano gli attori, che hanno vissuto in prima linea il set-cucina del The Bear e che hanno ammesso che rimarranno legati a lungo, forse per sempre a quei personaggi che li hanno resi così popolari e apprezzati dal grande pubblico.

Il finale "onesto" per Carmy Jeremy Allen White ha rivelato che era a conoscenza dell'evoluzione e del finale ideato da Storer e dal team di autori per il suo personaggio, lo chef Carmen "Carmy" Berzatto, da due anni.

Lui sapeva che Carmy sarebbe andato incontro a ripensamenti e dubbi, dopo aver dedicato l'intera vita adulta alla cucina. In ogni caso, sapere con largo anticipo come sarebbe finita la storia, lo ha aiutato a prepararsi a dire addio.

"È una cosa difficile dire addio a tutto ciò che ami”, ha detto a The Hollywood Reporter.

Leggere il copione del finale è stato difficile, ha detto l'attore a People Magazine. Tuttavia, è felice: per il suo Carmy il finale sia stato onesto e coerente.

"Per me, in questa stagione, la fine dello show è - almeno per Carmy - una sorta di resa finale e accettazione, una specie di onestà con se stesso. Quindi tutto questo ha senso per me". Leggi anche The Bear 5, Jeremy Allen White sulla serie: "Sono stato fortunato"

Il cast come una vera famiglia. Per sempre Ebon Moss-Bachrach, nella serie il "cugino" di Carmy Richie Jeremovich, si è detto grato dell'affetto che i fan hanno dimostrato per The Bear negli anni, in un video pubblicato dal canale ufficiale della serie in cui compare con gli altri compagni di cast, visibile in basso.

L'attore ha detto a The Hollywood Reporter di essere ferlice del finale della storia: “Quella famiglia rimane ma penso che fosse il momento della fine per lo show. Adoro il modo in cui finisce. Mi sento bene”.

Non tutto è spiegato, non tutto è concluso ma si respira un senso di speranza nel The Bear, lo ribadisce Liza Colón-Zayas, l'interprete di Tina: "Nutro speranza per queste persone (...). Credo che stiano arrivando a un punto migliore rispetto a dove li abbiamo trovati”.



Ayo Edebiri, che col personaggio della chef Sydney cresce stagione dopo stagione, ammette di non aver ancora visto gli episodi montati. "Probabilmente sono in uno stato di negazione perché penso: ‘Non posso guardarlo! Non voglio farlo! Non voglio vederla finire!’ Ma sì, sono abbastanza felice”.



Abby Elliott, Natalie "Sugar" Berzatto, la sorella di Carmy, ha detto a TVLine che l'addio è stato intenso ma è felice di come il suo personaggio abbia imparato ad affrontare le sue paure, a cominciare dal rapporto con sua madre Donna (Jamie Lee Curtis), consapevole che si può andare avanti nell'imperfezione.

"Se dipendesse da me, non finirebbe mai. Penso che questi personaggi li abbiamo visti evolvere in un modo così bello e fedele alla vita, e umano", ha detto l'attrice che ha svelato che con gli attori è in una chat di gruppo. Spera che saranno una famiglia per sempre.