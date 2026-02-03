Friends, la reunion di Matt LeBlanc e Jennifer Aniston per uno spot

Ben Affleck ha scelto tre volti noti del piccolo schermo per il nuovo spot in onda durante la finale del campionato della National Football League: Jason Alexander di Seinfeld e Matt LeBlanc e Jennifer Aniston di Friends

A oltre trent’anni di distanza dalla messa in onda del primo episodio di Friends, Jennifer Aniston ( FOTO ) e Matt LeBlanc , rispettivamente interpreti di Rachel Green e Joey Tribbiani, si sono ritrovati per il nuovo video promozionale di Ben Affleck. Lo spot sarà trasmesso durante l'attesa edizione 2026 del Super Bowl.

friends, la reunion di Jennifer Aniston e Matt LeBlanc

Nel corso degli anni Ben Affleck ha divertito e sorpreso il pubblico con numerosi spot per Dunkin’. Quest’anno l’attore e regista ha coinvolto tre celebri volti del piccolo e grande schermo: Matt LeBlanc, Jennifer Aniston e Jason Alexander, quest’ultimo interprete di George Costanza nella serie TV Seinfeld andata in onda tra il 1989 e il 1998 in America.

Il canale YouTube del brand ha condiviso un brevissimo teaser dello spot che sarà trasmesso durante la finale del campionato della National Football League in programma domenica 8 febbraio al Levi's Stadium di Santa Clara in California. Il filmato, dalla durata di circa trenta secondi, ha entusiasmato i fan di Friends per la reunion di due dei suoi amati protagonisti.