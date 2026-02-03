Friends, la reunion di Matt LeBlanc e Jennifer Aniston per uno spot

Friends, la reunion di Matt LeBlanc e Jennifer Aniston per lo spot del Super BowlSerie TV
Ben Affleck ha scelto tre volti noti del piccolo schermo per il nuovo spot in onda durante la finale del campionato della National Football League: Jason Alexander di Seinfeld e Matt LeBlanc e Jennifer Aniston di Friends
A oltre trent’anni di distanza dalla messa in onda del primo episodio di Friends, Jennifer Aniston (FOTO) e Matt LeBlanc, rispettivamente interpreti di Rachel Green e Joey Tribbiani, si sono ritrovati per il nuovo video promozionale di Ben Affleck. Lo spot sarà trasmesso durante l'attesa edizione 2026 del Super Bowl.
friends, la reunion di Jennifer Aniston e Matt LeBlanc
Nel corso degli anni Ben Affleck ha divertito e sorpreso il pubblico con numerosi spot per Dunkin’. Quest’anno l’attore e regista ha coinvolto tre celebri volti del piccolo e grande schermo: Matt LeBlanc, Jennifer Aniston e Jason Alexander, quest’ultimo interprete di George Costanza nella serie TV Seinfeld andata in onda tra il 1989 e il 1998 in America.
Il canale YouTube del brand ha condiviso un brevissimo teaser dello spot che sarà trasmesso durante la finale del campionato della National Football League in programma domenica 8 febbraio al Levi's Stadium di Santa Clara in California. Il filmato, dalla durata di circa trenta secondi, ha entusiasmato i fan di Friends per la reunion di due dei suoi amati protagonisti.
Andata in onda dal settembre del 1994 fino al maggio del 2004 negli Stati Uniti d’America, Friends è tra le produzioni più amate e iconiche di sempre. Le dieci stagioni, formate da oltre 230 episodi, hanno collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali una statuetta nella categoria Miglior attrice in una serie commedia o musicale grazie all’interpretazione di Jennifer Aniston alla 60esima edizione dei Golden Globe.
Oltre agli spot che regaleranno divertimento e sorprese, il Super Bowl catalizzerà l’attenzione del pubblico anche per l’atteso spettacolo in programma durante l’Halftime Show. Reduce dalla vittoria nella categoria Album of the Year con Debí tirar más fotos alla 68esima edizione dei Grammy Awards, Bad Bunny sarà il performer di questa edizione. Al momento massimo riserbo sui dettagli dell’esibizione: dagli outfit ai possibili ospiti.
Nel corso degli anni tantissimi musicisti di fama mondiale si sono esibiti all’Halftime Show regalando momenti di spettacolo assoluto, ricordiamo ad esempio Michael Jackson, Madonna, The Weeknd, Jennifer Lopez e Shakira, i Black Eyed Peas, Rihanna e Kendrick Lamar (FOTO).
