Friends, all'asta i memorabilia della serie tv cult. FOTO

10/26 Julien's Auctions

Sono tantissimi anche i costumi indossati dalle guest star dello show, come la tuta gialla in poliestere indossata da Nora Bing - la madre di Chandler interpretata da Morgan Fairchild - nella stagione 5, nell’episodio 8 intitolato “The One With All The Thanksgivings”. La tuta ha un valore stimato tra i 500 e 700 dollari