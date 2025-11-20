Friends, fuori gli ultimi otto episodi dello spinoff Joey dopo 20 anni

Friends, fuori gli ultimi otto episodi dello spinoff Joey dopo 20 anniSerie TV
Gli ultimi otto episodi della sitcom, con Matt LeBlanc nei panni di Joey Tribbiani, non sono mai andati in onda negli Stati Uniti. Ora, sono approdati sul canale YouTube di Friends
Joey, spin-off di Friends, sta per concludersi. Dopo ben vent'anni.
Gli ultimi otto episodi della sitcom, con Matt LeBlanc nei panni di Joey Tribbiani, non sono mai andati in onda negli Stati Uniti: la serie è stata infatti cancellata nel 2006, quando la seconda stagione era ancora in corso.
Ora, quegli otto episodi sono disponibili sul canale YouTube di Friends, insieme agli altri 38 che compongono la serie completa.
La trama di Joey
Sitcom statunitense nata come atteso spin-off di Friends, Joey è incentrata sul personaggio di Joey Tribbiani, interpretato da Matt LeBlanc. Dopo la fine della storica serie, Joey decide di lasciare New York e trasferirsi a Los Angeles per inseguire il suo sogno di sfondare definitivamente come attore. La serie, andata in onda tra il 2004 e il 2006 per due stagioni, tenta di esplorare un nuovo lato del personaggio: più adulto, determinato e a tratti malinconico, pur mantenendo la spontaneità e l’ingenuità che lo avevano reso amatissimo dal pubblico. A Los Angeles Joey ritrova il nipote Michael, giovane brillante ma impacciato, con cui sviluppa un rapporto fraterno fatto di sostegno reciproco e situazioni comiche.Accanto a loro troviamo Gina, sorella di Joey, estroversa e sopra le righe, che porta nella serie una nuova dinamica familiare ricca di ironia e conflitti affettuosi. Joey introduce anche nuovi comprimari, come l’agente Bobbie e la vicina Alex, contribuendo a costruire un contesto inedito e lontano dalle atmosfere del Central Perk. Nonostante i buoni ascolti iniziali e alcune trovate divertenti, la serie non è riuscita a replicare l'incredibile successo di Friends, complice il confronto inevitabile con un titolo considerato un pilastro della televisione. Tuttavia, Joey resta un tassello interessante dell’universo narrativo di Friends, capace di mostrare il protagonista alle prese con nuove sfide, nuovi affetti e un percorso di crescita personale che ha permesso ai fan di conoscerlo da una prospettiva diversa.
Perché Joey fallì?
Creato dai produttori di Friends Shana Goldberg-Meehan e Scott Silveri, l'episodio pilota di Joey debuttò con ben 18,6 milioni di spettatori. Tuttavia, l'entusiasmo si affievolì rapidamente nel corso della prima e - soprattutto - della seconda stagione.
Dopo la fine di Joey, il produttore esecutivo e regista di Friends Kevin S. Bright disse la sua sul perché lo spin-off non fosse riuscito a trovare un pubblico. Nel 2006, a The Age, ha dichiarato: "In Friends Joey era un donnaiolo, ma ci piacevano le sue imprese. Era un amico fedele, un ragazzo su cui sapevi di poter contare. In Joey è stato trasformato in un ragazzo che non riesce a trovare lavoro, e non riesce a a chiedere a una ragazza di uscire. È diventato un personaggio patetico e depresso. Sentivo che si stava muovendo nella direzione sbagliata, ma non sono stato ascoltato".