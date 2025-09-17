Friends, il café Central Perk aprirà in pianta stabile a New York

I fan di Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe avranno presto la possibilità di vivere un’esperienza unica nel cuore della città che ha fatto da sfondo a una delle sitcom più amate della storia del piccolo schermo. Dopo una serie di pop-up di grande successo, la caffetteria che fa da fulcro delle storie e delle vite dei personaggi di Friends aprirà la sua prima sede permanente a Times Square, nel centro della Grande Mela



Purtroppo non potremo mai dire di essere davvero dentro alla mitica caffetteria Central Perk, cuore pulsante della sitcom americana Friends, se davanti a noi non c'è Gunther, il mitico barista dello show interpretato dal compianto James Michael Tyler (scomparso nell'ottobre del 2021), ma comunque una notizia che farà di certo la gioia dei fan di Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe è quella che arriva in queste ore da oltreoceano.

Finalmente gli amanti di uno degli show televisivi più amati della storia del piccolo schermo avranno presto la possibilità di vivere un’esperienza unica nel cuore della città che ha fatto da sfondo a Friends. Dopo una serie di pop-up di grande successo, la caffetteria che fa da fulcro delle storie e delle vite dei personaggi di Friends aprirà la sua prima sede permanente a Times Square, a New York.

Ed è così che il Central Perk diventa realtà nella sua città d’origine, offrendo un punto di incontro che unisce nostalgia e novità. In fondo a questo articolo potete guardare l'immagine con il rendering del Central Perk che aprirà a breve i battenti a New York.

Un caffè iconico che diventa reale Central Perk, reso celebre come rifugio quotidiano dei sei protagonisti della serie anni ’90, offrirà ai visitatori una versione “moderna” del luogo in cui sono nate alcune delle scene più memorabili di Friends. L’apertura è prevista per l’autunno del 2025 e il caffè proporrà bevande artigianali e un menù di cibi ispirati alla serie, curato da Tom Colicchio, giudice di Top Chef e vincitore di numerosi James Beard Award. All’interno del locale sarà presente una riproduzione fedele del celebre divano arancione, merchandising esclusivo e miscele di caffè da asporto disponibili per l’acquisto.

La nuova sede di Times Square, situata all'angolo nord-est tra la 7th Avenue e la 47th Street, rappresenta il secondo punto vendita permanente di Central Perk dopo quello inaugurato a Boston nel 2023.

La visione dietro l'espansione Peter van Roden, EVP di Warner Bros. Discovery Global Experiences, ha commentato: "Central Perk è uno dei luoghi più iconici nella storia della televisione. Dopo l'incredibile risposta a Boston, portare Central Perk a Times Square non è solo il passo successivo — è un ritorno a casa. Si tratta di offrire un'esperienza nel cuore di Manhattan, dove la storia è iniziata, e permettere ai fan di tutto il mondo di entrare in uno spazio che è al contempo nostalgico e rinnovato. Non esiste luogo migliore di New York City per celebrare l'eredità di Friends e continuare a rafforzare il legame tra i fan e Central Perk". Paul Landino, dirigente di CenPer Holdings, ha aggiunto: "Boston ci ha mostrato quanto sia reale l'interesse per Central Perk, e New York ci permette di ampliare quell'entusiasmo su scala maggiore. Il modo in cui i fan hanno interagito con il caffè — ciò che hanno amato e ciò che desideravano di più — ha guidato direttamente la progettazione del locale di Times Square. Ciò che rende speciale Central Perk è che i nostri clienti creano naturalmente la propria esperienza personale all'interno del caffè".

Un menù e un ambiente pensati per i fan Oltre alle classiche bevande calde e fredde, i visitatori potranno gustare pasticcini, panini e insalate. La sede di Manhattan proporrà lo stesso menù del caffè di Boston, sviluppato sotto la supervisione di Tom Colicchio. I sei blend originali di caffè di Central Perk, disponibili in cialde compostabili, macinato e in grani interi, saranno acquistabili anche nella nuova sede, insieme a merchandise esclusivo riservato ai fan. L'allestimento del locale includerà la celebre stanza con il divano arancione, fedele alla versione televisiva, e tavoli in legno dove gli ospiti potranno sedersi e condividere momenti conviviali. Come ha dichiarato van Roden, "Friends è una di quelle serie rare che continua a unire le persone, generazione dopo generazione. Al centro della storia c'era sempre Central Perk, il caffè iconico e base del gruppo, situato a Manhattan. Un luogo dove risate, connessione e momenti indimenticabili venivano condivisi… e che lo rimane ancora oggi."

La storia del caffè nella serie A livello diegetico, all'interno della trama di Friends il Central Perk si trova a Greenwich Village, nello stesso edificio dell'appartamento di Monica, e diventa il luogo dove i sei protagonisti trascorrono gran parte del loro tempo libero conversando. Secondo un dettaglio della serie tv, la distanza tra l'appartamento di Chandler e Joey e Central Perk è di 97 gradini, come conta Joey in The One With George Stephanopoulos. In ogni episodio, il gruppo occupa quasi sempre lo stesso insieme di sedie e il divano arancione, e i fan hanno spesso notato il cartello "Reserved" sul tavolo principale o sul tavolo laterale.

Il personale e i personaggi Terry è il proprietario originale di Central Perk e appare in due episodi: The One Where Underdog Gets Away e The One With The Baby On The Bus. Gunther, invece, è il manager, sempre dietro alla macchina del caffè o intento a interagire con la gang.

Rachel lavora come cameriera da autunno 1994 a inverno 1996/1997. Durante questo periodo, mostra evidente inettitudine, confondendo gli ordini e trascurando i compiti, interessata soprattutto al reddito più che al lavoro stesso. Successivamente Rachel si riavvicina al mondo della moda lavorando prima per Fortunata Fashions e poi per Bloomingdale’s.

Joey diventa cameriere a metà della stagione 6, per problemi economici, mostrando anch'egli difficoltà nel lavoro, ma poi lascia il caffè quando ottiene un ruolo da protagonista in Mac & C.H.E.E.S.E.. Phoebe è regolarmente presente al caffè, esibendosi con canzoni come Smelly Cat, mentre Ross si esibisce con il pianoforte in due occasioni.

Il layout e gli elementi iconici Il Central Perk è caratterizzato da piccoli tavoli con sedie occupati da comparse, collocati dietro il grande divano arancione. La disposizione comprende una poltrona verde a destra e un tavolo con sedia a sinistra, costituendo lo scenario principale della maggior parte delle scene. Il logo originale è stato disegnato da Michael Bruza nel 1994, insieme ai fratelli Scott e Gregg, con l'intento di renderlo simmetrico e visibile sia dall'interno che dall'esterno del set. L'arredamento murale cambia ogni tre episodi, ma la disposizione dei mobili rimane invariata per tutta la serie. Il divano arancione, cuore pulsante del caffè, ospita di solito quattro dei protagonisti, con gli altri due posizionati negli spazi laterali. In numerosi episodi, l'area diventa teatro di piccoli conflitti comici quando altri tentano di sedersi sul divano o sulle sedie riservate.

Prezzi e continuità In The One With Rachel's Sister, Joey menziona alcuni prezzi: muffin e espresso $4.50, double latte $2.75, coffee e scone $4.25, herbal tea $1.25. Durante le prime stagioni di Friends, Terry appare in alcune scene ma il suo nome non è rivelato fino alla stagione 3. Gunther compare in ogni scena di Central Perk, ma senza dialoghi fino alla stagione 2. In The One With The Flashback si scopre che il locale era originariamente un bar prima di diventare Central Perk.

Impatto culturale e curiosità Central Perk ha ispirato numerose imitazioni in tutto il mondo. Nel 2006, l'imprenditore iraniano Mojtaba Asadian ha creato una catena registrando il nome in 32 Paesi, con arredi e repliche del divano, neon, quadri dei personaggi e schermi con episodi della serie. Nel 2009, Jennifer Aniston visita il set per la prima volta dopo il finale, mentre una replica di Central Perk è stata allestita a Soho, Londra, con vendita di caffè e memorabilia. Nel 2019, in occasione del 25° anniversario di Friends, LEGO ha lanciato un set ufficiale del caffè, includendo il divano arancione, il palco musicale di Phoebe, il bancone di Gunther e sette mini-figurine dei personaggi. Netflix ha anche realizzato un video promozionale con The Rembrandts che eseguono I'll Be There For You a Central Perk, con Gunther intento a preparare caffè per loro, sottolineando come il caffè sia rimasto simbolo di intrattenimento e nostalgia per i fan di tutto il mondo.