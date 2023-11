Il primo Central Perk permanente apre con una dedica a Matthew Perry

La caffetteria ispirata fin nei più piccoli dettagli a quella della serie cult Friends ha appena aperto al pubblico. L'inaugurazione era stata posticipata a causa della morte dell'attore

A poco più di due settimane dalla morte di Matthew Perry, e nelle stesse ore in cui il web si riempie di ricordi dell'attore, con in testa quelli degli amati compagni di set di Friends Mat LeBlanc e Courteney Cox, i fan della serie di culto hanno un nuovo posto dove rendere omaggio all'indimenticabile interprete di Chandler Bing. L'attore è stato al centro della giornata di apertura del primo Central Perk Coffehouse permanente, una caffetteria ispirata a quella ultra famosa della serie televisiva degli anni Novanta, che ha appena aperto a Boston.

La caffetteria, che è stata messa in piedi per offrire un'esperienza unica ai fan dello show, non è stata pensata per un'operazione nostalgia. I progettisti hanno precisato che si tratta di una rilettura dell'iconica location in senso contemporaneo: è il Central Perk come sarebbe oggi.

La caffetteria di Friends nel 2024 Forti del successo dei bar pop-up aperti in California e a New York (quest'ultimo aperto temporaneamente nel 2014, in occasione del ventesimo anniversario dello show), Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e Central Perk hanno coinvolto lo chef Tom Colicchio in un progetto di lungo termine a cui pensavano da tempo e che ha particolarmente senso in vista delle celebrazioni dei trent'anni dalla prima messa in onda di Friends, che ricorreranno nel 2024.

Lo show non ha mai smesso di avere fascino perché tratta di temi in cui i ventenni di ogni generazione possono identificarsi, ha detto Kathleen Wallis di Warner Bros. a People, che ha ottenuto in esclusiva una visita alla caffetteria prima dell'apertura ufficiale del 14 novembre.

Primi appuntamenti, amicizie, coinquilini, grandi amori e grandi delusioni: tutti potranno fare quel tipo di conversazioni al Central Perk di Boston stando seduti su divani e poltrone che ricordano quelli della iconica serie tv.

I progettisti del locale, che hanno preso ispirazione da Friends, non hanno voluto realizzare una copia perfetta del Central Perk del piccolo schermo. I clienti entreranno in un bar del 2024 e, una volta lì, potranno accomodarsi e creare i propri ricordi, non necessariamente legati alla serie tv.

L'omaggio a Matthew Perry Il Central Perk di Boston, che avrebbe dovuto aprire al pubblico a fine ottobre, ha rinviato l'inaugurazione a seguito della notizia della morte di Matthew Perry, che è stato omaggiato attraverso una delle frasi più celebri del suo personaggio stampata su tutti i bicchieri per le bevande fredde e calde. La frase è “Can I Interest You in a Sarcastic Comment?” e fa riferimento al carattere ironico e pungente del personaggio di Perry, Chandler Bing.

Ma i bicchieri per l'asporto non sono l'unico posto dove è possibile trovare le battute dello show che i fan conoscono e recitano a memoria da anni. Nel locale è possibile acquistare il merchandising collegato alla serie - tazze, t-shirt, magneti e molto altro - ed è possibile mangiare e bere scegliendo specialità che hanno nomi collegati ai personaggi e ai momenti più belli di Friends.

Punto di forza della caffetteria, resta comunque l'arredamento che è frutto di una attenta rivisitazione da parte degli interior designer coinvolti del Central Perk dello show.

C'è l'inconfondibile divano foderato di velluto arancione che ha ispirato tanti altri divani dalla lunghezza e dalla foggia diversa da quello originale, le scritte al neon riprendono la formula del titolo di ogni episodio (in originale, The One With...), ci sono pavimenti del tutto simili a quelli visti in tv e anche le porte (dei bagni) sono viola col dettaglio della cornice dorata finto barocca come quella dell'ingresso della casa di Monica. Ci sono perfino le sagome della gallina e dell'oca che sono stati gli animali di compagnia di Chandler e Joey per alcune stagioni. Non manca uno spazio all'aperto pieno di ombrelloni verdi e le tazze coi loghi, molto grandi, come quelle che avevano nelle mani gli attori.

Inutile dire che la caffetteria è destinata a diventare una nuova tappa del pellegrinaggio dei fan che da anni hanno già a disposizione diverse esperienze di intrattenimento legate a Friends disseminate nel mondo, le “Friends Experience”, esposizioni caratterizzate da ricostruzioni fedeli del set della serie. In Europa quelle ufficiali si trovano ad Amsterdam e a Dublino, una è a Melbourne, le altre sono negli States. vedi anche Morte Matthew Perry, l'omaggio dei fan di Friends a New York

