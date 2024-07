Blade Runner 2099, nove nuovi attori nel cast della serie tv

1/9

Blade Runner 2099, la serie tv Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) basata sul film cult di fantascienza del 1982 Blade Runner di Ridley Scott, ha aggiunto al cast nove nuovi attori. Il primo è Dimitri Abold, già noto per il suo ruolo in Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente

Blade Runner 2099, Michelle Yeoh sarà tra i protagonisti della serie