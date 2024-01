Mare fuori 4, dove eravamo rimasti con la terza stagione

A partire da domani, giovedì 1° febbraio 2024, tornerà la serie televisiva italiana acclamata da pubblico e critica, con un quarto capitolo in anteprima in streaming su RaiPlay. Per chi avesse bisogno di un “recap” con cui ripassare ciò che è accaduto nella stagione precedente, ecco un riassunto per rinfrescarci la memoria. Chiaramente questo articolo contiene moltissimi spoiler, quindi è da leggere soltanto se avete già guardato le prime tre stagioni di “Mare fuori”



Mare fuori sta per tornare, per la gioia dei tantissimi fan di questa serie televisiva italiana acclamata da pubblico e critica.

A partire da domani, giovedì 1° febbraio 2024, lo show tornerà con un quarto capitolo in anteprima in streaming su RaiPlay.

Su Rai2, invece, l’appuntamento sarà posticipato di qualche giorno, con il debutto in prima serata previsto per mercoledì 14 febbraio. Da quel momento in poi, ogni mercoledì ci sarà la messa in onda di tutti e 12 gli episodi della quarta stagione. Per chi avesse bisogno di un “recap” con cui ripassare ciò che è accaduto nella stagione precedente, ecco un riassunto per rinfrescarci la memoria. Chiaramente ciò che segue contiene moltissimi spoiler, quindi è da leggere soltanto se avete già guardato le prime tre stagioni di Mare fuori.

Nel quarto atto di questa saga televisiva saremo ancora nell'ormai iconico Istituto Penitenziario Minorile (IPM) situato nel napoletano. Andiamo a rivivere assieme ciò che è accaduto nella terza stagione.



Il finale della terza stagione è stato segnato da momenti molto drammatici

Nella terza stagione della serie televisiva, il finale è stato tanto sensazionale quanto segnato da momenti molto drammatici.

Ricordiamo infatti che due morti inaspettate hanno scosso la vita all'interno dell’IPM.

Gaetano non c’è più: ha accettato di morire per mano di Mimmo, preferendo questo destino anziché dovere sottostare ancora alle minacce e alle angherie che subiva da parte di Edoardo. Dall'altra parte c'è Viola, che si è suicidata buttandosi dal tetto del carcere dopo aver minacciato la figlia di Carmine, ossia Futura.

Sofia ha svelato la sua identità

Intanto un altro personaggio, quello di Sofia, ha svelato la sua identità: è un'agente del Ministero ed è lì per indagare sul comportamento di Paola, la direttrice, e degli educatori dell’Istituto Penitenziario Minorile.

Le indagini da lei svolte l'hanno portata ad assumere il ruolo di nuova direttrice dell'IPM, costringendo Paola ad andarsene e ritornare ad Ancona.

Rosa ha compiuto un gesto eroico salvando la figlia di Carmine, Futura. Grazie a quel suo gesto, Rosa si è avvicinata a Carmine, inoltre è riuscita a unire le famiglie Di Salvo e Ricci.

Donna Vanda sembra essere disposta a dare una tregua a Don Salvatore, ma a condizione che lui possa fare giustizia su Edoardo.

Tra le novità della terza stagione: l’arrivo di Rosa e la morte di Gaetano Dunque, tra le grandi novità della terza stagione, c’è l’arrivo nel carcere minorile di Napoli di Rosa Ricci, sorella di Ciro e amica della fidanzata di Edoardo, Carmela, che in questa stagione diventerà sua moglie. L’obiettivo è quello di vendicare la morte del fratello Ciro uccidendo Carmine. Quest’ultimo nel frattempo è tornato all’IPM per stare vicino a sua figlia, Futura. Poi c’è Gaetano che esce dal carcere e diventa pizzaiolo, cercando di costruirsi una nuova vita, ma verrà minacciato da Edoardo, il quale gli ordina di uccidere Mimmo. È lì che, in uno scontro a due, Gaetano morirà per mano di Mimmo. Quest'ultimo, infatti, credendo che Gaetano sia in procinto di sparargli, gli spara lui per primo. Ma si accorgerà solamente dopo la morte di Gaetano che la sua pistola in realtà era scarica.

Kubra scopre che il padre biologico è l'educatore Beppe Kubra è intenta a scavare nel suo passato, con l'aiuto di Pino. La ragazza arriverà a scoprire che il suo padre biologico è l'educatore Beppe. Rosa e Carmine, intanto, si avvicinano l'un l'altra poiché lui salva lei dal tentativo di Mimmo di uccidere la figlia di don Salvatore Ricci, e intanto Rosa salva Futura da Viola Torri, che nella terza stagione stagione si toglie la vita, lanciandosi dal tetto del carcere.

I fuggitivi Naditza e Filippo girano per l'Italia vivendo di espedienti

Nella terza stagione c'è anche la storia dei fuggitivi Naditza e Filippo. Dopo essere scappati, girano per l'Italia vivendo di espedienti. Intanto all'Istituto Penitenziario Minorile arrivano tre nuovi ragazzi: Micciarella, Dobermann e Cucciolo. Anche tra il personale arrivano nuovi volti e nomi: Sofia, enigmatica nuova collega, comincia a lavorare come guardia dell'Ipm. Edoardo si staccherà dalla moglie Carmela e dal figlio appena nato, Ciro, per recarsi a un incontro per conto di don Salvatore. Scoprirà che è una trappola: ferito da un colpo di pistola, Edoardo riuscirà a fuggire, nascondendosi a casa di Liz, che lo cura e lo nasconde per salvarlo dagli spietati sicari del boss. Cercando di fuggire, Edoardo verrà colpito di nuovo davanti all'Ipm. Qui sarà soccorso dal comandante e verrà portato all'ospedale, in fin di vita, dove Teresa si offrirà di donargli il sangue.

Edoardo è in coma. Intanto all'Ipm il nuovo boss dei detenuti è diventato Cucciolo.

Nella terza stagione Filippo torna all'Ipm

A un certo punto Naditza decide di abbandonare Filippo, e lui così torna all'Ipm. Verrà poi trasferito a Milano, dietro sua richiesta. In carcere arriva Crazy J, un'influencer che vuole intraprendere la carriera di cantante. Colpo di scena, si scopre che Sofia è stata inviata dal ministero per controllare il lavoro della direttrice, Paola Vinci, la quale dopo le indagini condotte da Sofia verrà destituito dall'incarico di direttrice.

Al suo posto, sarà Sofia stessa a diventare la nuova direttrice.

La terza stagione si conclude con la scena dell'incontro di Rosa e Carmine fuori delle mura del carcere minorile. Arriva anche don Salvatore Ricci, contrario alla relazione tra sua figlia e quello che lui crede avere ucciso suo figlio.

Il boss chiede alla figlia di decidere a chi sparare, se a lui o a Carmine. In lontananza sentiamo riecheggiare uno sparo che colpisce la ragazza, ma volutamente non si saprà da chi arriva: dovremo attendere la quarta stagione, in arrivo domani, per capire chi è che ha colpito la ragazza. Intanto all'ospedale Edoardo apre gli occhi: è uscito dal coma.

Le anticipazioni sulla quarta stagione Per quanto riguarda la quarta stagione in arrivo, è Rosa Ricci che si preannuncia essere il fulcro di tutto quanto. Questa nuova stagione promette di condurre gli spettatori nell'esplorazione dei lati più oscuri di ciascun personaggio.

I protagonisti si troveranno a navigare in mare aperto, a livello metaforico, trovandosi lontani da quell'àncora che per loro è l’unico punto fisso: la famiglia. Adesso sono soli, inoltre si rivelano in balia della corrente che li spinge.

Dovranno tirare fuori gli artigli per affrontare le paure e per vincere le sfide della vita. Poi ci sono personaggi che invece si riveleranno ancora legati totalmente alla famiglia, per esempio Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia.

Ad aiutare i ragazzi a ribellarsi - e così ad affermare la propria determinazione - sarà la nuova direttrice, che con i suoi modi autoritari farà in modo di iniziare questa metamorfosi nei giovani detenuti. Appare inevitabile un vero e proprio scontro tra il mondo degli adulti e quello dei giovani.

Il cast, tra riconferme e assenze

Per il quarto capitolo, ci sono molti volti noti ma anche new entry e assenze.

Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta il personaggio di Carmine Di Salvo, inizialmente sembrava incerto circa la sua presenza in questa quarta stagione, tuttavia il suo ruolo è stato confermato. Confermati nel cast anche altri attori fondamentali delle stagioni precedenti, tra cui Maria Esposito (Rosa) e Carmine Recano (Comandante Esposito).

Non mancheranno però alcune modifiche per quanto riguarda gli attori, per esempio Carolina Crescentini nel ruolo della direttrice Paola Vinci non ci sarà più. Il personaggio di Paola, infatti, è stato trasferito al tribunale di Ancona dopo il tragico suicidio di Viola.

Anche Filippo Ferrari, noto come "Chiattillo," e Naditza mancheranno all'appello, poiché i rispettivi interpreti Nicolas Maupas e Valentina Romani sono impegnati in nuovi progetti.

Gemma, Liz e Gaetano Sannino, noti come "o Pirucchio," non faranno più parte del cast, lasciando spazio a personaggi nuovi che verranno presentati in questa quarta stagione. Un nuovo capitolo che si preannuncia quindi ricco di sorprese, di certo in grado di catturare l'attenzione degli spettatori ancora una volta. Tra le sorprese della nuova stagione, c’è anche una new entry nel cast: l’influencer napoletano Carmine Guadagno, con oltre un milione e 300mila follower, comparirà nello show. Sono state confermate anche le stagioni 5 e 6.

Mare fuori, la serie-fenomeno firmata Rai Fiction e Picomedia

La serie televisiva Mare fuori più che una serie è semmai un vero e proprio fenomeno.

Lo show firmato Rai Fiction e Picomedia è andato in onda per la prima volta nel 2020, registrando subito un enorme successo.

Questo nuovo quarto atto è in arrivo su RaiPaly a partire dal 1° febbraio 2024, data in cui saranno disponibili i primi 6 episodi, mentre dal 14 febbraio le puntate saranno trasmesse su Rai 2, con due episodi in onda ogni mercoledì, per le successive 6 settimane.

