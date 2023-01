Elisabetta di Baviera, meglio nota come Sissi, è uno dei personaggi storici femminili più carismatici, interessanti e amati, fonte di ispirazione per tanti libri, film e serie tv. Fu imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e di Croazia, come consorte di Francesco Giuseppe d'Austria. Simbolo della monarchia asburgica, nel 1898 fu uccisa a Ginevra dall'anarchico italiano Luigi Lucheni. In questa gallery, ripercorriamo i film e le serie tv dedicati alla principessa