Sissi 2 si farà: quando andrà in onda la seconda stagione della serie

Il successo della prima stagione potrebbe determinare un'accelerazione nelle riprese, previste per la primavera, per consentire la messa in onda dei nuovi episodi già a dicembre 2022

Il clamore del pubblico per le vicende dell' imperatrice Sissi , il cui fascino resiste al passare dei secoli, sta spingendo i creatori dello show tedesco a rivedere i tempi di lavorazione per portare gli episodi della seconda stagione in tv nel minor tempo possibile . Le riprese delle nuove puntate, in programma per questa primavera, potrebbero terminare in tempo per permettere il debutto del nuovo materiale a dicembre 2022. Anche in Italia lo show potrebbe, dunque, tornare in tv nel corso della prossima stagione invernale.

“Sissi”, c'è ancora molto da raccontare

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2022. FOTO

Che ci fosse una nuova stagione per “Sissi”, lo show a puntate prodotto in Germania e trasmesso anche in Italia, era fuori discussione, dal momento che la lunga vita dell'imperatrice, densa di avvenimenti, non poteva essere descritta in sole sei puntate. Se la prima stagione ha dato spazio agli esordi della storia d'amore e alla prima fase dell'ascesa politica dell'imperatrice d'Austria, c'è ancora molto da raccontare e i fan non vedono l'ora di tornare ad immergersi nelle atmosfere tardo ottocentesche per scoprire gli sviluppi di una vicenda interrotta in un momento davvero drammatico per la coppia imperiale.

Come sapranno gli spettatori che hanno seguito la prima stagione, nell'ultima puntata, in onda lo scorso 11 gennaio, il racconto si è interrotto con la morte della piccola Sofia. Sissi e Franz dovranno fare i conti con la solidità della loro unione in un momento in cui anche le vicende internazionali stanno presentando loro il conto di una situazione rovente per l'Impero. Non ci sarà solo dramma, però, nelle nuove puntate, assicurano gli sceneggiatori: eros, romanticismo, trame sotterranee e suspense, saranno ancora gli ingredienti di una narrazione che ha convinto gli spettatori europei a rivivere una storia molto nota ma che continua ad offrire spunti appassionanti.