La trama di “Sissi”

Con la messa in onda tedesca già fissata per le tre serate del 28, 29 e 30 dicembre 2021, la miniserie “Sissi” dedicata alla storia dell’Imperatrice d’Austria non tarderà ad arrivare anche in Italia dove già – da alcuni giorni - ne è stato condiviso il trailer ufficiale. “Sissi” racconterà la vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria, nata Duchessa in Baviera e diventata Imperatrice d’Austria. Uno sguardo alla magica e sognante storia di corte, partendo proprio dalla Vienna in cui Sissi fu adolscente, per analizzare poi in chiave romanzata, tutti i passaggi salienti della sua vita. Dalle gioie del corteggiamento e matrimonio accanto all’Imperatore Francesco Giuseppe I, fino ai dolori che la stessa dovette affrontare, come la perdita di due figli e la solitudine che, via via, si impossessò di lei. “Sissi” sarà anche l’occasione per ammirare bellissime location. Le riprese ufficiali della serie (di cui è già stata confermata una seconda stagione), si sono tenute in Lettonia, Lituania, Estonia, Austria, Ungheria, Germania e in alcune località piemontesi.

“Sissi”, il cast

La serie tv “Sissi” ha un cast molto ricco a partire dalla protagonista che avrà il volto dell’attrice svizzera-americana Dominique Devenport. Il ruolo del marito, l’Imperatore Francesco Giuseppe I è invece di Jannik Schümann. Oltre a loro, ci saranno nel parterre di attori di “Sissi” anche David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (la contessa Esterházy) Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Yasmani Stambader (Bela), Paula Kober (Fanny) e l’italo-francese Giovanni Funiati (il conte Andrassy). Per quanto riguarda regia e sceneggiatura, il compito di dirigere la miniserie è stato di Sven Bohse, insieme ai colleghi Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell.