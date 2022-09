L'imperatrice, cosa sapere sulla serie tv sulla principessa Sissi

Netflix ci riprova e lancia un nuovo period drama dopo The Crown e Bridgerton. Stavolta, il colosso dello streaming americano torna su una delle storie più utilizzate nella storia del cinema, quella della principessa Sissi . L’imperatrice è una serie tv ambientata nell’Ottocento e ha l’ambizione di raccontare la storia della principessa in un modo inedito , da un punto di vista nessuno ha mai finora affrontato. Le potenzialità di Netflix sono enormi in tal senso ma sarà necessario attendere l’uscita per capire se l’obiettivo di questa produzione è stato centrato. Nel corso degli anni sono stati tantissimi i tentativi di raccontare la vita della principessa, alcuni riusciti e altri meno. Da oggi, si potrà valutare anche il lavoro di Netflix in tal senso.

Quando esce e personaggi

L’imperatrice, il trailer della serie TV sulla principessa Sissi

Data in tabella inizialmente per la primavera 2022, poi il progetto è stato rinviato di alcuni mesi e finalmente, oggi 29 settembre, Netflix ha rilasciato gli episodi de L’Imperatrice (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I protagonisti di questa favola classica sono Philip Froissant e Devrim Lingnau, che interpretano rispettivamente il principe Franz e la principessa Elisabetta di Baviera, ovvero Sissi. Non sono noti al grande pubblico, perché finora hanno lavorato esclusivamente in produzioni tedesche dove, però, hanno messo in luce il loro talento. Sono al primo vero banco di prova internazionale e finora le premesse sembrano buone per loro. Tra gli altri protagonisti si incontrano Melika Foroutan, che sarà Sophie; Johannes Nussbaum, che interpreta Maximilian, fratello di Franz; Elisa Schlott nei panni di Helene, sorella maggiore di Sissi; Jördis Triebel, sarà Ludovika, la madre di Sissi.