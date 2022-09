L’imperatrice, il trailer della serie TV sulla principessa Sissi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È uscito il trailer ufficiale de L’imperatrice, l'attesissima serie televisiva in costume di Netflix che racconterà la storia della principessa Sissi. Si tratta di una serie composta da sei episodi che si soffermeranno sulla storia d'amore di Sissi con l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Lo show mescola il genere della commedia, del love romance, del dramma e del racconto storico. Debutterà 29 settembre sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il titolo originale, in inglese, è The Empress.

La serie



approfondimento

L'imperatrice, il teaser trailer della serie Netflix su Sissi

L'imperatrice parte dell'amore di Sissi per l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe per poi analizzare le tante imprese che la giovane imperatrice ha dovuto affrontare dopo il matrimonio, partendo dal farsi valere nei confronti della suocera Sofia, una sovrana animata da una sete di potere senza precedenti.

E non soltanto la madre del suo consorte le darà del filo da torcere: anche il cognato, Maxi, sarà per lei un problema, in quanto desideroso da un lato del trono e dall'altro proprio della stessa Sissi.

Intanto le truppe nemiche arrivano al confine dell'impero asburgico e i viennesi si ribellano contro l'imperatore. A quel punto Elisabetta dovrà scoprire di chi si può fidare davvero, oltre a capire suo malgrado qual è il prezzo da pagare per essere un’imperatrice. E non una semplice ispiratrice: parliamo di una donna che è stata un esempio di speranza per il popolo.



Potete guardare il trailer della serie L’imperatrice nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.