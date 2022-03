Dopo 25 anni dal film cult “Full Monty - Squattrinati organizzati”, i protagonisti della pellicola di Peter Cattaneo del 1997 tornano in una serie televisiva, intitolata “The Full Monty”. Lo show è stato annunciato da Disney+ e FX. Le riprese sono incominciate il 28 marzo e il trattamento dell’adattamento è affidato ai creatori dell'originale britannico. Anche il cast originale farà parte dello show. Ecco tutti gli attori: scopriamo come erano ieri e come invece sono oggi