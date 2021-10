Cobra Cyberwar, tempi duri per il premier inglese Robert Carlyle

L'attore scozzese veste ancora i panni di Sutherland ed è alle prese con la peggiore crisi della democrazia britannica. Nel cast anche Victoria Hamilton, Richard Dormer e David Haig. Dal 19 ottobre alle ore 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e su NOW

Dopo l’ansiogeno finale della prima stagione, torna la serie targata Sky Original con Robert Carlyle: COBRA CYBERWAR, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con nuovi intrighi e nuove complicatissime situazioni da gestire tra i corridoi più oscuri dei palazzi del Governo. La crisi in Inghilterra, generata da una misteriosa esplosione solare che ha mandato in corto circuito l’intero paese, è tutt’altro che un lontano ricordo: la situazione d’emergenza continua a terrorizzare la popolazione e a generare caos.

Cobra: Cyberwar vede il ritorno di Robert Carlyle (C’era una volta, Trainspotting) che interpreta il Premier Sutherland, Victoria Hamilton (The Crown) sempre nei panni Anna Marshall, Richard Dormer (Fortitude) che interpreta Fraser Walker, David Haig (Quattro Matrimoni e un funerale) veste i panni di Archie Glover Morgan.

Il Primo Ministro inglese Robert Sutherland si ritrova a fare i conti con la decisione di accentrare ulteriormente il potere nelle proprie mani. Il Paese è ancora in balia dell’intensa crisi derivata dalla massiccia esplosione solare che aveva fatto saltare la corrente in tutta la Gran Bretagna. Nonostante il caos e la paura continuino ad avere la meglio sulla popolazione e una soluzione non sia stata ancora trovata, gli intrighi politici e gli scandali sono sempre dietro l’angolo. Mentre la nazione intera sprofonda ancora di più nel caos e in una ‘’soft war’’, un conflitto subdole dove chiunque potrebbe essere o diventare il nemico, Anna Marshall, Capo del Gabinetto, e Archie Glover Morgan, il Responsabile del Ministero degli Interni, devono decidere in fretta come muoversi e da che parte stare.