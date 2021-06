"Cobra – Unità Anticrisi", dal 18 giugno su Sky Atlantic e Now

Una crisi senza precedenti, intrighi politici, spietati giochi di potere, tensione alle stelle: è una prova durissima, quella che la politica britannica si troverà a fronteggiare in questo nuovo political drama Sky Original che debutterà in prima visione su Sky e in streaming su NOW il 18 giugno alle 21.15.

In una Gran Bretagna scossa da un’emergenza spaventosa, politici, esperti e abili risolutori in caso di crisi avranno a che fare con le loro responsabilità verso lo stato e con le complicazioni che derivano dalle loro vicende personali. Con Robert Carlyle (Trainspotting, Full Monty, Once Upon a Time) nei panni del premier britannico, prodotta da Sky Studios e da New Pictures, la serie porta gli spettatori nei più intricati e oscuri corridoi del palazzo del Governo, dove è corsa contro il tempo per contenere una crisi disarmante e assolutamente fuori controllo.



Una massiccia esplosione solare ha infatti colpito l‘Europa, facendo saltare la rete elettrica e i sistemi di navigazione, lasciando gran parte della Gran Bretagna senza energia e creando caos sociale e politico. La commissione COBRA – una squadra costituita da massimi esperti dello Stato e importanti personalità della politica – lotta per proteggere il popolo britannico. Protagonisti della serie, il Primo Ministro Robert Sutherland (Robert Carlyle) e il suo Capo di Gabinetto Anna Marshall (Victoria Hamilton) che devono affrontare decisioni politiche impossibili e allo stesso tempo gestire le vite private messe estremamente sotto pressione. La politica è un mestiere intricato e oscuro, i giochi di potere non si fermano davanti a niente e nessuno: vale tutto per soddisfare ambizioni e fame di potere. I protagonisti si troveranno non solo a portare il peso delle aspettative pubbliche e i bisogni delle proprie famiglie, ma anche a tenere conto degli avversari politici, che coglieranno qualsiasi segno di debolezza come un’opportunità per colpire.