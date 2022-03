The Full Monty, il cast originale torna nella serie Disney+

Il cast



Nel cast sono presenti Robert Carlyle (Trainspotting, C’era una volta) come Gaz, Mark Addy (Il Trono di Spade, Il destino di un cavaliere) come Dave, Lesley Sharp (Before We Die, Scott and Bailey) come Jean, Hugo Speer (Britannia, Tenebre e ossa) come Guy, Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) come Horse, Steve Huison (The Royle Family, Paul, Mick e gli altri) come Lomper, Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no) come Nathan e Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) come Gerald.

Ancora una volta verranno portati sullo schermo gli eroi della classe operaia targata nord dell'Inghilterra. E stavolta agli originali del film si aggiungono i rispettivi figli e nipoti.

Per ora non ci sono notizie relative alla data in cui debutterà questa attesissima reunion del cast del film originale.