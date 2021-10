Guida astrologica per cuori infranti, il cast della serie tv. FOTO

2/16 @Netflix

Guida astrologia per cuori infranti racconta la storia di Alice Bassi che lavora come assistente di produzione in una piccola emittente televisiva; la vita della protagonista cambierà radicalmente quando conosce Tio, attore di soap opera e guru dell’astrologia che diventerà, appunto, la sua guida astrologica per cuori infranti.

